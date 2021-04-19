台股再創新高！早盤站上17,200點 權證市場量能熱絡
台股今（19）日盤中再度改寫新高紀錄，指數一度大漲86點，最高來到17,245點，帶動盤中權證成交金額量能持續表現高水準。
今日權證市場表現，盤中持續熱絡，中場成交量來到31.56億元，占大盤成交金額比例為1.4%，而認購權證成交金額比例維持在90%之上，達97.13%；而認售成交金額比例則降至2.87%。
盤中，電子類股資金比重下降至5以下，且電子類股指數下跌0.5%，買單持續點火傳產族群，帶動連結長榮（2603）的長榮永豐07購06（081661）成為盤中交投最熱絡的權證；而成交前十名的熱門權證中，長榮搶下七個席次，其餘為加權指數、群創（3481）、聯發科（2454）
標的股權證金額前五名為長榮、華邦電（2344）、台積電（2330）、萬海（2615）以及群創；受惠於買盤追捧，長榮、新興（2605）、台達化（1309）、大亞（1609）、欣興（3037）、裕民（2606）等盤中權證成交金額已超越昨日全日總量。
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