聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞銀最新報告 台股上看17,470

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

熱錢推動全球股市飆漲，加上台灣企業獲利提升，上周台股指數飛越17,000點大關，已超出多家外資預測。瑞銀證券看好台灣基本面持續擴張，上修台股目標至17,470點，上修幅度近1,500點之多。外資圈最高的預測則是摩根士丹利樂觀情境喊到19,000點，距目前大盤的潛在漲幅有10%。

值得注意是，摩根士丹利和瑞銀也提到，現在台股評價已經來到歷史高峰，繼續押注指數大漲的風險並不低，更明智的做法是「選股不選市」。其中，瑞銀推薦的11檔好股包括台積電、台達電、鴻海、廣達、中鋼、統一、矽力-KY、環球晶、富邦金、中信金及豐泰。

瑞銀今年初對台股目標為16,000點，同時提出樂觀情境達到17,020點，未料台股漲勢驚人，才第2季初就突破17,000點，配合企業獲利持續上修，瑞銀一口氣將目標指數上修到17,470點。

瑞銀表示，原本對台股基本、樂觀目標設定在16,000點及17,020點，條件是台灣企業獲利將在今年成長18%和24%，本益比達到20倍之上。由於全球經濟復甦優於預期，市場不斷上修企業獲利，近期華爾街對台股獲利的成長預測已經來到20%，高出年初時的15%。

投資人看好科技股及非科技股加速成長，是台灣企業再上修主因，特別是半導體供不應求、原物料及運價大漲，國際市場更加關注台灣供應鏈。而伴隨企業獲利增加，台股仍有良好的殖利率，熱錢持續進駐，讓指數表現有超越預期的動能。

瑞銀認為，全球企業發布強勁的財報及經濟展望樂觀，可望支撐台股續強，尤其時序上，進入股利宣布和股東會高峰，瑞銀團隊所追蹤的台灣企業股息殖利率普遍在3.5%之上，高於全球多數企業。以往股息行情是台股5-8月走強動力，今年看來也能重演偏強的行情。

重要個股方面，瑞銀對鴻海特別看好，目標價達160元，一度是給予鴻海最高目標價的外資；台積電則給予710元。另瑞銀同步上修台灣今年經濟成長率，從4%大幅提高到5.9%。

至於摩根士丹利假設台股挑戰19,000點的條件，包括企業獲利成長17%、全球及台灣經濟成長率分別達8.2%、6%，則台股本益比可能提高到22倍的紀錄。

台股獲利 瑞銀

延伸閱讀

匯市最前線／台幣本周估持續走強

抗通膨概念股 出列

殖利率選股 專家：還要注意2件事

台股爆量甩尾 再創新高

相關新聞

瑞銀最新報告 台股上看17,470

熱錢推動全球股市飆漲，加上台灣企業獲利提升，上周台股指數飛越17,000點大關，已超出多家外資預測。瑞銀證券看好台灣基本...

國外成分ETN 添新兵

截至4月18日，櫃買市場已有13檔ETN掛牌，所追蹤之指數包括九檔國內股票，三檔國外股票，以及一檔國外債券，商品類型多元...

就市論勢／5G、車電、塑化 長線俏

近期美中貿易角力賽中，雙方持續提高關稅之餘，美國對中國大陸頒布的新一波實體清單中有七家企業被納入，北京對此表達將採取必要措施、維護當地企業的權益。

傳產F4 台股市場熱點

上周非電族群表現相對強勢，其中尤以傳產F4股價表現最為亮眼，包括鋼鐵、航運、造紙、玻陶等周漲幅達19.9%、16.5%、...

蔡明彥專欄／綠能、電動車概念 紅火

極端氣候對人類的影響不容漠視。隨拜登政府節能環保政策之陸續開展，綠能、電動車等產業成長趨勢一片看好。而特斯拉股價飆漲，其...

一周盤前股市解析／高殖利率股 可留意

美高科技股超級周將在本周登場，包括IBM、Netflix、英特爾、蘋果等將陸續登場，目前市場預估第1季美國企業獲利年成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。