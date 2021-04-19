瑞銀最新報告 台股上看17,470

熱錢推動全球股市飆漲，加上台灣企業獲利提升，上周台股指數飛越17,000點大關，已超出多家外資預測。瑞銀證券看好台灣基本面持續擴張，上修台股目標至17,470點，上修幅度近1,500點之多。外資圈最高的預測則是摩根士丹利樂觀情境喊到19,000點，距目前大盤的潛在漲幅有10%。

值得注意是，摩根士丹利和瑞銀也提到，現在台股評價已經來到歷史高峰，繼續押注指數大漲的風險並不低，更明智的做法是「選股不選市」。其中，瑞銀推薦的11檔好股包括台積電、台達電、鴻海、廣達、中鋼、統一、矽力-KY、環球晶、富邦金、中信金及豐泰。

瑞銀今年初對台股目標為16,000點，同時提出樂觀情境達到17,020點，未料台股漲勢驚人，才第2季初就突破17,000點，配合企業獲利持續上修，瑞銀一口氣將目標指數上修到17,470點。

瑞銀表示，原本對台股基本、樂觀目標設定在16,000點及17,020點，條件是台灣企業獲利將在今年成長18%和24%，本益比達到20倍之上。由於全球經濟復甦優於預期，市場不斷上修企業獲利，近期華爾街對台股獲利的成長預測已經來到20%，高出年初時的15%。

投資人看好科技股及非科技股加速成長，是台灣企業再上修主因，特別是半導體供不應求、原物料及運價大漲，國際市場更加關注台灣供應鏈。而伴隨企業獲利增加，台股仍有良好的殖利率，熱錢持續進駐，讓指數表現有超越預期的動能。

瑞銀認為，全球企業發布強勁的財報及經濟展望樂觀，可望支撐台股續強，尤其時序上，進入股利宣布和股東會高峰，瑞銀團隊所追蹤的台灣企業股息殖利率普遍在3.5%之上，高於全球多數企業。以往股息行情是台股5-8月走強動力，今年看來也能重演偏強的行情。

重要個股方面，瑞銀對鴻海特別看好，目標價達160元，一度是給予鴻海最高目標價的外資；台積電則給予710元。另瑞銀同步上修台灣今年經濟成長率，從4%大幅提高到5.9%。

至於摩根士丹利假設台股挑戰19,000點的條件，包括企業獲利成長17%、全球及台灣經濟成長率分別達8.2%、6%，則台股本益比可能提高到22倍的紀錄。