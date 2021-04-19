國外成分ETN 添新兵

截至4月18日，櫃買市場已有13檔ETN掛牌，所追蹤之指數包括九檔國內股票，三檔國外股票，以及一檔國外債券，商品類型多元且具主題特色，滿足投資人多元指數化商品的投資需求。

上周櫃買中心審議通過「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」為發行ETN之指數資格認可一案，國外成分ETN即將再添一檔新兵。

近期新台幣匯率強勢，國外投資受匯率變化影響報酬也成為投資人關注焦點，而ETN除了具有扣除投資手續費後沒有追蹤誤差的優點，若指標價值計算不含新台幣匯率兌換因素，還可免去新台幣升值而產生匯損的影響，亦即投資人無須承擔匯率風險，更能提升指數化投資的績效。目前上櫃ETN除九檔追蹤國內股票指數本就無匯率風險外，三檔追蹤國外指數的ETN，包括「群益A50綠碳N」、「統一恒生科技N」及「統一美國政府債N」，其指標價值計算皆未含新台幣匯率。

櫃買中心13日召開上櫃指數投資證券（ETN）標的指數資格認可審查會議，審議通過統一綜合證券申請的「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」ICE FactSet Asia Semiconductor Index （TWD Net Total Return）為發行ETN之指數資格認可一案。

櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices, LLC）所編製，自台灣、南韓、日本、香港等亞洲四地交易所掛牌之普通股中，選取流通市值10億美元以上、近三個月日均成交值200萬美元以上，且屬於半導體製造、半導體代工、資本設備、外包封測與經銷、上游材料與元件等半導體產業鏈五大領域之16檔股票為指數成分股，並以流通市值加權計算之指數，指數成分股每半年調整一次。