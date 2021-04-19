板卡族群 營運強強滾

板卡族群受惠WFH及宅經濟商機熱絡，加上虛擬貨幣挖礦需求再度爆發，第1季營運淡季不淡，加上缺料問題使出貨延遲，板卡需求缺口一直沒有被滿足，市場預期第2季維持強勁出貨力道，營運動能優於前季，技嘉（2376）、微星等供應鏈全年營運前景樂觀。

國票、台新等投顧表示，去年新冠肺炎疫情爆發，迫使民眾在家時間拉長，居家上班上課、電競、線上影視娛樂需求攀升，激起民眾新添購或是更新家中PC設備的意願提升，使近年表現較疲弱的PC主機板出貨量止跌回升。

由於疫情延續至2021年尚未完全控制，部分疫情嚴峻的地區仍採取封城、停止實體上班上課的防疫做法，因此遠距及線上娛樂需求在今年上半年仍強，拉抬板卡銷量，產品供不應求使出貨遞延，相關業者全年營運展望樂觀。

上半年方面，不僅有疫情商機，比特幣價格3月更衝破60,000美元的新高價，虛擬貨幣價值飆升使挖礦熱潮再起，GPU擁有大量核心，適合用於簡單卻大量的運算，且能使用於不同種類虛擬貨幣挖礦，加劇第1季顯卡缺貨狀況。

此外，NVIDIA去年5月發表的Ampere架構GPU，加上支援光線追蹤效果的PC遊戲逐年增加，促進玩家購買意願，且繼今年第1季有相關新品的筆電上市後，預期第2季RTX 3080TI、3070TI也會陸續推出，第3季GPU新品是否導入5奈米製程成為關注焦點。