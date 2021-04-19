一周盤前股市解析／高殖利率股 可留意

美高科技股超級周將在本周登場，包括IBM、Netflix、英特爾、蘋果等將陸續登場，目前市場預估第1季美國企業獲利年成長約23.8%，增長幅度擴大，不僅有利美股表現，也將帶動台股走勢。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，資金面部分，聯準會維持每月購債1,200億美元不變，預期台股多頭架構不變；消息面上，美股財報季登場，首先將由金融股打頭陣，目前預期整體金融類股獲利年成長幅度將勁揚近八成，可望迎來財報利多。

此外，近期聯準會官員持續淡化通膨問題，並且一再表明寬鬆鴿派政策，加上1.9兆美元刺激案持續發酵下，有助強化市場投資信心，推升台股續創新高。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股15日長紅站上萬七大關，技術面維持偏多格局，加上第1季財報利多可期、資金充沛等因素，後市對多方相對有利。但短線行情熱絡，當沖增溫下，盤中不宜過度追高，可留意漲價題材、半導體、金融、原物料、高現金殖利率等族群。

第一金投顧協理黃奕銓表示，指數站上所有均線之上、且呈現多頭排列，目前又回到各類族群輪漲的健康循環，如世芯-KY回穩、IC設計族群將回神反映業績成長動能，傳產相關如塑化、鋼鐵及造紙等族群也扮演撐盤角色。由於各公司第1季季報也將陸續公告，選股上建議由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、且進入旺季的績優股為主。

統一投顧研究部主管廖婉婷指出，考量全球疫情逐漸趨緩，景氣復甦確立，加上聯準會維持寬鬆基調不變、股市資金充沛，有利多頭行情延續。