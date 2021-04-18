台股站上萬七 法人建議這樣投資比較妥當

台北股市16日站上萬七大關，對於本周台股走勢，法人表示，指數因類股輪動持續上攻，選股難度大增，且多數資金集中炒作少數族群，建議審慎投資、不追高，投資具備基本面及殖利率個股為宜。

台股16日高檔震盪，加權指數終場收在最高點1萬7158點，成交金額4256億元。上周電子股回神，在傳產電子攜手帶動下，累計全周周K線拉出一根長紅棒，上漲1.81%，指數大漲304點，推升周線連4紅。

永豐投顧指出，本月下旬起，美、台財報集中於重量級電子股，市場焦點可能逐漸拉回至電子族群。其中20日蘋果舉辦春季產品發表會，21及23日分別是艾司摩爾及英特爾財報揭露，28日則是蘋果；台股部分，聯電、聯發科分別於28及29日舉辦，台積電日前法說雖未能引起市場共鳴，卻也透露晶圓供不應求及漲價訊息，宜密切觀察聯電第二季展望是否超出市場預期，另聯發科第一季營收累積成長高達77.5％，應有不錯的業績表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，隨著晶圓龍頭大廠法說釋出優於預期的展望，電子指數回到5日線之上，傳產與金融類股續強，在三大類股輪轉上漲帶動之下，預期未來台股後市仍有表現空間，特別是具有漲價題材的類股，將成為市場焦點。此外，第二季漲價循環類股料成為投資主軸，特別是原物料報價上揚的產業，至於半導體則仍維持產能滿載狀況，多頭趨勢未變。

而台股頻頻創高也帶動台股基金表現，今年截至15日止，6檔台股基金賺逾三成，最會賺的是統一奔騰基金的累積43.25%報酬率。統一投信台股團隊表示，全球晶圓代工龍頭法說會與財報顯示，由5G、高速運算、車用電子、物聯網等需求帶動半導體營運動能持續強勁，台灣電子產業涵蓋了相關上中下游供應鏈，整體產業長線可望受惠各種應用新商機的挹注。

投資方向上，則持續看好5G供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端資料中心、電動車相關；另搭配景氣循環股，例如供需吃緊的貨櫃航運，原物料報價上漲受惠股等。