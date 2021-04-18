運動大咖報喜 帶旺台廠

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

Nike最近上修全年財測，Adidas最新財報也優於預期，且都預估今年營收可望有中高雙位數增長，兩大品牌對景氣展望樂觀，顯示全球製鞋產業景氣復甦信號明確，也讓國內相關廠商吃下定心丸。

法人預期，包括寶成、豐泰、鈺齊、志強及百和、儒鴻等大廠，都將因此受惠，帶動今年營運逐季升溫。

Nike 2021年會計年度第3季營收103.6億美元，年增3%，每股盈餘0.9美元，優於預期的0.77美元；鑒於歐洲4月起逐漸解除限制，美國塞港也有緩解跡象，Nike決定微幅上修2021年財測，全年營收年增16%，高於上次財測的中低雙位數增長。

Adidas也預期2021年業績將回歸常軌、毛利率回升，今年營收可望有中高雙位數增長；且提出未來五年計畫，營收、獲利年複合成長率分別達8%至10%及16%至18%。

在歷經疫情封鎖措施後，Adidas全球門市已有95%重啟，預期全年營收將成長15%至20%，所有市場將恢復成長，其中大中華、亞洲其他地區和拉美市場，今年營收可望激增20%至30%，北美市場成長5%至10%。

展望今年，法人說，在全球新冠疫苗施打後，疫情可望逐步獲得控制，貨櫃艙位也將恢復正常，同時東京奧運、世足賽等陸續登場，消費信心回升，樂觀預期製鞋業後續訂單將強勁增長。

營收 東京奧運 Nike

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