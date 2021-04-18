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抗通膨概念股 出列

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

近來國際原物料從黃小玉到貴金屬紛紛喊漲，外界擔心通膨問題，對存股族更是一大挑戰。法人建議，現階段存股宜挑選符合三大條件個股，即股利逐年成長、股利殖利率高於5%、本益比低於15倍。

台股指數持續創新高，上市櫃公司去年整體獲利也創新高，預料也將帶動股利發放同步創新高。台新投顧副總經理黃文清、日盛投顧總經理鍾國忠、第一金投顧董事長陳奕光等預估，2020年股利發放金額將達1.5~1.7兆元，後續仍樂觀看好台股走勢。

鍾國忠表示，投資人可考慮高股利、殖利率概念股。挑選股利發放逐年成長的個股對投資人是雙重保障，不僅代表股利有抗通膨力道，也因股利與公司獲利通常為正向關係，股利逐年增加代表這家公司獲利處於成長軌道。

除股利發放金額成長，陳奕光建議挑選現金股利殖利率5% 以上、低本益比低於15以下的個股，將有落後補漲空間，若遇到震波，亦具有下檔保護力。

根據CMoney統計，欣陸、光寶科、廣達、冠德、崇越等均符合上述殖利率、本益比條件，且本月以來三大法人買超逾萬張，意味流動性佳、營運展望佳。例如欣陸，工程、建設、環工事業等三事業體同步成長，獲利率將有所提升。光寶科方面，因公司精實聚焦策略持續奏效，2020年營收下降但整體獲利可望向上，且預估2021 年營運動能持續向上，加以股利近年穩定增加，有利投資人。

股利 殖利率 光寶科

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