股海自由行／非必需消費族群 迎接新行情

近期，全球股市從美國、歐洲到台灣，陸續創下歷史紀錄，長期牛市在寬鬆的資金與復甦的景氣加持下，趨勢持續。

不過，雖然都是多頭，去年和今年的行情還是有著些許的差異。2020年的主軸在於疫情受惠族群，從生技醫療族群的口罩、疫苗、檢測、新藥等到科技類股的遠距工作、數位轉型、雲端視訊等；2021年在經濟重啟的大環境下，通貨膨脹議題甚囂塵上，運輸物流、塑化、紡織、鋼鐵等原物料、非必需消費等躍居熱門標的。

由此角度觀察，不難了解台灣加權指數今年迄今的報酬率為16.4%，鋼鐵、航運、紡織等類股的報酬率達38.6%、36.5%、21.3%，而生技醫療類股指數的報酬率卻只有6.5%，遠遠落後的原因。

長期而言，股市漲漲跌跌，類股不停輪動，「江山代有才人出」，意味著年年都有投資的機會，去年3到4月國際股災，政府大力救市，生醫科技狂飆，當時沒有進場抄底的投資人，下半年可迎接台積電、聯電、聯發科領軍的大行情，如果還沒跟上的投資者，今年也有長榮、台塑、中鋼等老牌集團股大牛市，都有利可圖。

第2季起，市場焦點移轉到首季財報，甫公布完畢的3月營收創新高家數達173家，再加上前兩個月業績也不差，市場已有財報將優於預期的想法，投資關鍵在於解讀。

股王大立光的法說首先登場，第1季單季每股純益（EPS）為39.62元，較去年同期衰退，對4、5月的營收也不看好，主因為零組件缺貨，這些壞消息卻未使股價再破底，除了低基期因素外，訂單不會取消只會遞延，投資者對於第2季末起成長力道有所期待。

再觀察台積電，第1季EPS為5.39元，是歷史次高，第2季展望營收微增，全年美元營收成長二成，優於晶圓代工產值的成長16%，預期今、明年成熟製程缺貨情況將持續，還上調資本支出至300億美元，好消息不少。

這樣亮眼的成績單，法說會後的16日股價卻是疲軟，主要原因是內容合乎預期，沒有太多驚喜，英特爾跨足晶圓代工之影響，也尚難以評估。

不過，台積電指出，車用晶片缺貨將在第3季大幅改善，這對從世界各地都傳出減產聲音的汽車業來說，是個好消息，第1季美國汽車銷售較去年同期增加11.3%，中國大陸更是突出，年增率高達72.8%，由於去年此時基期低，如果和2019年比較，幾乎已經恢復正常消費力道。

這代表著一個重要的趨勢，富裕國家近期出現「過度儲蓄」的跡象，這代表需求被壓抑，消費大多集中在宅經濟或數位化產品，當經濟重啟，將出現「報復性消費」，從美國3月零售銷售暴增9.8%創十個月最高，已可見端倪，非必需消費品如汽車、奢侈品或著休閒娛樂如餐飲、觀光、博弈、戶外健身用品等都會受惠。

操作策略維持中水位持股，先前提及的價值股、原物料等不宜追價，可注意產業趨勢向上明顯的族群，如成衣業者儒鴻、聚陽等接單能見度到年底；鞋業如鈺齊-KY、寶成、豐泰等需求亦強勁；未來可望逐漸增溫的族群如汽車業裕隆、宇隆、英利-KY等低檔有限。科技產業如大立光仍有技術優勢，日月光投控則具備第2季營收及毛利率推升的題材，半導體設備廠有供應鏈移轉效應可以關注。（作者是資深證券分析師）