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生達、豐興、為升 21日法說談展望

經濟日報 / 記者謝柏宏邱馨儀林政鋒／台北、高雄報導

製藥股生達、鋼鐵股豐興、車用電子股為升均將於21日舉行法說會。新冠肺炎疫情尚未消褪，大環境景氣條件仍然嚴苛，三公司都能在自己的領域裡找到發展機會，有機會帶動營運發光發熱。

生達3月營收3.9億元，年增0.4%，累計前三月營收11億元，年增6.4%，為製藥業少數不受疫情轉淡影響仍能逆勢成長的藥廠。

生達上月宣布，合成部門的研發、生產、品管、品保、營業等相關業務分割移轉給關係企業生泰公司，分割基準日為10月1日。生達總經理范滋庭表示，本次營業分割及受讓案， 是為落實製藥領域專業分工，資源整合，共享技術，分享智慧財產權，以期拓展國內外市場，提升國際競爭力。

豐興受惠全球鋼價大漲，以該公司為首的上市電爐族群，成為台股熱點標的，伴隨台商回流、基礎建設啟動，對建築用鋼需求穩定增長，豐興掌控國內廢鋼原料以及鋼筋、小型鋼材的定價權，競爭優勢高人一等。

另一方面，豐興資金充沛，近期砸3.77億元、以平均每股25.72元買進中鋼1.46萬張股票，再以每股39.14元、逾3億元買進同為電爐鋼筋廠的東和鋼鐵股票7,674張。法人認為，鋼鐵同業最清楚彼此展望及鋼市發展，春江水暖鴨先知，豐興左買中鋼、右進東鋼，這一波鋼鐵榮景來真的，將趁豐興法說會好好了解一下。

車用胎壓偵測及雷達廠為升，則是受邀出席凱基證券所舉的法人說明會。受惠北美燃油車及校車整套行人偵測系統專案，以及大陸第三家重型卡車前方碰撞預警系統訂單，自3月起加入出貨行列，為升的營收因而受惠。

法人指出，為升過去在毫米波雷達原廠件（OE）的投資布局已開始發酵，北美、中國地區的OE持續接獲新單，3月起陸續開始出貨新訂單，因此為升的後續表現也更受到法人的注意。

疫情 新冠肺炎 台股

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