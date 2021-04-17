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四大族群 動能強強滾

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股再創歷史高點，法人認為，補庫存效應將持續帶動台股及美股企業獲利上修周期，點名經濟解封概念、周期性類股、半導體、電動車等四大族群受惠最大，包括台積電、聯發科、遠東新、聚陽、台塑、南亞科、台達電、為升等。

凱基投顧台股策略分析師張明祥分析，美國3月製造業採購經理人指數（PMI）的庫存指數僅回到過去平均水準附近，隱含本波從去年第2季開始的補庫存行情，至今才走到中間階段，並預告接下來半年至一年將延續補庫存效應，有助美台企業獲利表現持續優於預期。

觀察全球專業電子代工廠（EMS）庫存天數，至去年第4季僅剩33日，並低於往年平均約1.7個標準差，主要受惠新冠疫情帶動筆電、平板電腦、雲端／資料中心等強勁拉貨，由過去經驗可預期接下來半年至一年營收將會呈現顯著擴張力道。

供應鏈調查也證實，遠距需求帶動電子產品強勁需求仍可延續至今年底以後，且5G手機升級帶動的換機需求也將支撐下半年科技業營運另一成長動能。

張明祥指出，統計全球近30家IC設計大廠去年第4季最新庫存天數為64日，不僅較前一季69日下滑，亦較往年平均低1.6個標準差，主因疫情帶動筆電需求，並推升GPU持續拉貨；車用半導體歷經長期庫存調整後，更出現缺貨現象。

展望未來，法人指出，受惠數位經濟帶動筆電及雲端／資料中心的強勁需求維持不墜，且車輛電動化趨勢更將有利功率半導體、自駕技術等車電的結構性需求。

台股 半導體 筆電

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