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台股爆量甩尾 再創新高

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（16）日無懼台積電法說行情失靈，在鴻海、台塑四寶、中鋼等權值股齊力救援下，最後一盤爆204億元大量上衝57點，使得台股收在17,158點再創歷史新高，上市櫃合計市值增至57.5兆元，同步創下史上新里程碑。

展望後市，綜合華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，美債殖利率、美元指數轉弱，以及美股續強，帶動外資回補買盤，適時化解台股技術面拉回利空，加上盤面傳產原物料族群良性輪動，匯聚多頭人氣不墜，後市可望驚驚漲，不宜預設高點。

法人指出，昨日尾盤爆大量應是外資手筆，下周三有台指期結算，外資昨日在台指期淨空單大增4,256口至28,850口呈偏空走勢，但現貨則增加買超至60.9億元，顯示部份外資遭到軋空手而回補現貨。

台股昨日受制於台積電法說利多不漲，以及聯發科千元關卡躊躇不前，早盤在17,000點上下震盪換手，所幸鴻海率先表態走強，加上台塑四寶、中鋼、聯電、日月光投控、大立光等權值股齊力發威，尾盤時買盤鎖定台積電、群創、友達、開發金、中鋼等權值股帶大量拉抬，加權指數終場由前一盤上漲24點拉升到上漲82點，收歷史最高17,158點，成交量擴增至4,297億元，連三日上漲；周K線續漲304點或1.8%，拉出連四紅走勢。

櫃買市場雖有富櫃50、富櫃200指數昨日盤後生效，但波動有限，終場漲1.15點收210.74點，重新站回5日、10日線，成交量僅有679億元；周K翻黑收跌2.57點或1.2%，終止連五紅。

昨日盤面多方資金聚焦鋼鐵、航運、塑化、電纜及玻陶相關個股，並有陽明、天鈺、中租-KY、台康生技、晶碩、巨大、裕融等26檔強勢股股價改寫歷史新高。

法人進出方面，外資昨日買超60.9億元，連二買，累計本周小幅調節6億元。外資在台指期淨空單大增4,256口，達28,850口，是3月16日以來新高水準。

外資 台積電

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