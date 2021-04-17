股海自由行／能源、航空、飯店股 有補漲空間

時序進入第2季，我們對這一季的投資看法如下。

首先在經濟方面，疫苗施打使全球景氣復甦更加確認，後續通膨轉為需求拉動型。在各地區方面，美國經濟持續恢復，服務業恢復更加明顯；今年尚無需擔心通膨議題，美國聯準會（Fed）升息時間確實可能較目前的指引提前，但仍維持寬鬆環境；加稅問題也不在今年考慮之列。歐元區經濟表現優於預期，中國大陸經濟表現會相對平淡，惟出口仍是亮點。

股市方面，全球股市去年上漲主要由評價擴張所貢獻，但今年應該會回到基本面驅動格局。基本面的行情，除了報酬率常常低於評價擴張下的行情外，操作上難度也會增加。至於大家關心的通膨對股市的影響，根據過去經驗，只有在貨幣政策已經趨緊的情況下通膨仍上升，才會對股市造成利空，而目前明顯不是這樣的情形。

整體而言，價值股仍是第2季主流，價值股占比較高的歐股表現會較美股強；惟以過去價值股超越成長股為時通常不會太久來看，預估第2季末至下半年類股會再輪動回以科技股為首的成長股。

美股方面，在溫和通膨的環境下，長債殖利率上升對股市不是負面消息、反而偏向正面。整體而言，美股獲利預估持續上修，儘管評價還有下修的壓力、尤其是科技股，但多頭並未結束，更不可能出現大跌，第2季仍是今年相對的淡季。風格上，價值股短線優於成長股，在能源、航空與飯店類股等尤其有補漲空間；小型股亦優於大型股。至於其他股市，我們認為陸股在政策刺激退卻、緊縮風險增加下，今年表現在主要股市中只能排中後段，新興亞洲股市則有機會受益於全球出口恢復與人民幣升值。

債市方面，美債殖利率仍將走高，但長天期公債殖利率走揚會開始放緩。信用市場方面，景氣持續復甦之外，主要經濟體仍將在2021年維持寬鬆貨幣政策，建議趁高收益債隨金融市場修正而信用利差擴大之際進場配置。另一方面，中國大陸逐漸緊縮貨幣政策，景氣擴張速度放緩，中國主權債殖利率也開始下降，也建議配置。

縱上所述，我們對第2季的投資建議如下：1.地區上偏好景氣連動度高的歐股；2.風格趨向上目前仍偏好小型價值股；3.產業方面推薦能源、航空與飯店等仍有補漲行情；4.固定收益建議高收益債與中國主權債；5.原物料方面基本金屬仍可布局。

至於需要注意的投資風險上，首先，是Fed被迫與市場提前升息的預期靠攏的風險。目前市場與Fed對於升息時點的預估分歧仍大，市場認為2022年底即會升息，但Fed認為最快2023年甚至之後才會升息，且雙方對於升息的速度認知亦有不少差異。

我們認為Fed最終做出調整，在目前的預估與市場的預測上達到平衡；但若太過靠近市場目前的預測，則會對市場造成騷動，惟這不會在短期內發生。再者，中國大陸為了防範各種金融風險，導致政策緊縮過度的狀況，也需要注意。目前中國大陸因債務負擔大，無法以升息作為緊縮的手段，因此把重點放在信貸的控制上。以中國信貸驅動經濟的特性來看，緊縮過度確實會對自身與全球的經濟造成影響、並進而擴散到金融市場。不過，我們認為，目前兩者都僅是風險，尚不至於造成危機。

（作者是凱基投顧董事長）