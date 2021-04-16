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台積電拉尾盤 台股漲82點收17,158點再寫歷史新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股16日開低走高，收在17,158.81點，改寫歷史新高紀錄。圖／聯合報系資料照
台股16日開低走高，收在17,158.81點，改寫歷史新高紀錄。圖／聯合報系資料照

台股今（16）日開低走高，在亞股普遍走揚，帶動中場信心回籠，買氣轉強，加上台積電（2330）尾盤有大單敲進，加權指數終場上漲82.08點，收在17,158.81點，改寫歷史新高紀錄，成交量達4,244.96億元。周線上漲304.71點或1.8%，連四紅。

台股早盤受到電子權值股台積電、聯發科（2454）回檔，早盤出現回檔整理，不過在鴻海（2317）、聯電（2303）、台塑（1301）四寶等撐盤下，指數再創新高，今日仍以傳產類股表現較強，包含：鋼鐵、塑化、玻璃、運輸、紡織等族群表現強勢。

權王台積電利多鈍化，盤中一度下探603元，尾盤有6,313張大單敲進，強拉5元，終場以下跌9元，收在610元；而中小型股今日也有買單點火，市場延續多方氣勢，整體多方氣勢仍強，櫃買指數上漲0.54%或1.15元，收在210.74元，收復5、10日均線。

展望後市，統一投信台股團隊表示，從全球晶圓代工龍頭法說會與財報顯示，由5G、高速運算、車用電子、物聯網等需求帶動半導體營運動能持續強勁，台灣電子產業涵蓋了相關上中下游供應鏈，整體產業長線可望受惠各種應用新商機的挹注。

投資方向上，持續看好5G供應鏈、人工智慧與高速運算、雲端資料中心、電動車相關；另搭配景氣循環股，例如供需吃緊的貨櫃航運，原物料報價上漲受惠股等。

台積電 台股

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