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外資調升日月光目標價 盤中股價轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年以來封測產業持續看好，其中，產業龍頭日月光投控（3711）更是市場追蹤的焦點，近日美系外資出具最新的報告指出，由於第二季營收及毛利率可望持續向上推升，看好日月光第二季獲利將持續較首季成長，該美系外資並維持「優於大盤」評等、目標價調升至130元，也激勵日月光股價今（16）日轉強。

受到美系外資法人出具最新報告，看好該公司第2季獲利可望持續維持成長，同時，也調升日月光投控的目標價至130元，今日台股大盤指數在平盤上下震盪，但日月光股價維持上漲3%至5%，表現相對大盤及多數電子權值股強勁，今日盤中股價高點來到114元，短線有機會挑戰前波高點116元。

美系外資指出，日月光投控受惠打線封裝價格調漲、稼動率提升及匯率轉佳，因此，該外資預期日月光在封測的毛利率將升至25％，優於公司預期的約持平23.5％。

此外，由於去年第4季以來，打線封裝需求強勁，美系外資也指出，日月光投控正加快打線封裝產能擴增速度，目前預期今年將新增2000至3000台打線機，高於去年第4季時預期的1800台，也將是營運成長動能。

該美系外資也指出，日月光投控為市場預期和本益比估值仍合理的少數公司之一，認為近期毛利率提升將推動市場對每股盈餘預期及股價進一步上漲，維持「優於大盤」評等、目標價自120元調升至130元。

日月光 外資 毛利率

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