快訊

影／美警擊斃13歲男孩畫面曝！中槍前已舉高雙手投降

大高雄供水撐到何時？陳其邁：5月底可能進入紅色警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股「萬七」游走 鍾國忠：指數創高可期

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今（16）日持續緩步推進，盤中持續刷新歷史新高紀錄，一度上漲23點，來到17,006點，指數在「萬七」關卡附近徘徊。展望後市，日盛投顧總經理鍾國忠表示，指數緩步震盪創高格局不變，但空間有限，聚焦下周美國重量級半導體廠財報及展望。

鍾國忠表示，短線上權王及股王表現疲軟，無法帶動指數有效上攻，今日台積電（2330）利多鈍化，市場明顯不買單，導致資金轉往非電族群，此外，本周櫃買市場也一度回測月線，對於指數大幅上攻有壓；然仍有兩大利多支撐台股續揚，首先，本周成交量能創下新高，按量先價行來看，後續指數仍有高點可以期待、其次，在技術面，大盤KD指標交叉向上，顯示仍處在多頭格局下，研判後續加權指數將會呈現高檔震盪整理、並且緩步創高，下檔支撐先看月線。

鍾國忠認為，展望後市，首要關注美股財報表現，尤其下周將登場的重量級半導體廠，包含：英特爾、德儀、賽靈思等等；此際操作上，建議先鎖定非電族群、中低價位股。

台股 半導體

延伸閱讀

台積電盤中跌逾2.2% 台股回測萬七關卡

三月營收來「電」！　

台股創高 內資掌盤

台股站上「萬七」 寫兩紀錄

相關新聞

全球瘋搶晶片 概念股強強滾還能追嗎？

今年以來晶片大缺貨、搶產能訊息此起彼落，主因在於後疫情時代，各國政府除了印鈔外，加速數位轉型。5G、AI、HPC（高效能運算）需求日增，加上汽車從機械系統走向電子控制

台積電回測10日線 台股跌48點開在17,028點

昨（15）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，今（16）日日、韓股市下跌，台指期也壓在盤下，導致台股開盤下跌48.38...

台股站上「萬七」 寫兩紀錄

電傳金三大族群齊漲，護國神山台積電助攻，台股昨（15）日大漲210點收17,076點，正式站上萬七大關，上市櫃總市值達5...

台股「萬七」游走 鍾國忠：指數創高可期

台股今（16）日持續緩步推進，盤中持續刷新歷史新高紀錄，一度上漲23點，來到17,006點，指數在「萬七」關卡附近徘徊。...

台股創高 內資掌盤

台股今年走勢看回不回，無懼外資大賣3,179億元，昨（15）日收盤站上17,000點關卡，再締史上新里程碑，政府四大基金...

鼓勵投資創櫃板 高風險新創五家合資格

鼓勵投資創櫃板，政府祭出稅負優惠，但凡高風險新創事業公司經目的事業主管機關核定，股票交易時公司設立未滿五年，得免計入個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。