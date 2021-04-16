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台股「萬七」游走 鍾國忠：指數創高可期
台股今（16）日持續緩步推進，盤中持續刷新歷史新高紀錄，一度上漲23點，來到17,006點，指數在「萬七」關卡附近徘徊。展望後市，日盛投顧總經理鍾國忠表示，指數緩步震盪創高格局不變，但空間有限，聚焦下周美國重量級半導體廠財報及展望。
鍾國忠表示，短線上權王及股王表現疲軟，無法帶動指數有效上攻，今日台積電（2330）利多鈍化，市場明顯不買單，導致資金轉往非電族群，此外，本周櫃買市場也一度回測月線，對於指數大幅上攻有壓；然仍有兩大利多支撐台股續揚，首先，本周成交量能創下新高，按量先價行來看，後續指數仍有高點可以期待、其次，在技術面，大盤KD指標交叉向上，顯示仍處在多頭格局下，研判後續加權指數將會呈現高檔震盪整理、並且緩步創高，下檔支撐先看月線。
鍾國忠認為，展望後市，首要關注美股財報表現，尤其下周將登場的重量級半導體廠，包含：英特爾、德儀、賽靈思等等；此際操作上，建議先鎖定非電族群、中低價位股。
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