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投資越南新管道 富邦越南ETF 19日掛牌

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導

現今的越南如同40年前台灣經濟剛起飛階段，股市上漲的初升段行情皆是由權值股帶動，越股未來的潛力及成長的爆發性指日可待。富邦越南ETF（00885）將於19日掛牌，富邦投信建議，手上無部位者，可於上市後，透過定期定額方式投資；有部位者，在持續看好越南黃金10年投資願景下，建議可持續持有。

世界銀行預測今年越南及中國GDP將分別增長6.1%及8.1%，反觀依賴出口或旅遊較高的國家受新冠疫情影響，今年經濟恐難有大幅成長，甚至於可能出現負增長的表現。富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，根據多數國際機構預測，今年越南經濟仍將有逾6%增長，出口將是扮演推升越南經濟復甦的推手，加上地理位置鄰近中國、科技取代傳統產品、中國為越南最大出口國等三大投資優勢，使得越南成為近期最夯的投資標的。

越南與中國之間的運輸距離約2~3小時車程，使越南在區域供應鏈中占有一席之地。楊貽甯指出，越南的勞動力本亦具備相當競爭力，最低工資僅是中國的一半，有第二個世界工廠之稱。上述優勢使其產業，即使在面臨中美貿易戰前，皆已將其重心移轉至越南，帶動2009年以來FDI持續流入越南，越南與多國簽訂多項自由貿易協定，亦可保護越南免於受貿易保護主義衝擊。

另外，自2015年以來，智慧手機、家用電器等科技產品出口已遠超過紡織等傳統產品，將有助越南出口維持穩定增長，2020年至今，受新冠疫情影響，居家工作的人數增加，對上述產品的需求日益俱增，亦帶動越南出口的成長。

楊貽甯進一步指出，中國經濟復甦也是推升越南出口最大關鍵。中國為少數去年GDP維持正增長的國家，今年GDP仍有望逾8%增長。2009年中國已取代東協成為越南最大出口國，出口至中國佔比自2009年的40%躍增至2020年的50%，中國也在2016年取代美國成為越南第一大進口國。

楊貽甯也提醒，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大折溢價發生，若發生溢價，意味著市場持續看好該ETF成長性，先前募集時即已申購的投資人，只要留意溢價情況未偏離常態，無須急於出脫，待折溢價狀況回歸正軌，甚至可加碼長線布局。

越南

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