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台積電上修營收增幅 外資多維持原評等及目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。圖／報系資料照
台積電。圖／報系資料照

台積電（2330）法說會釋出今年美元營收年增20%的消息，優於原先的預期，多家外資最新報告多維持原先的評等及目標價，以買進評等居多，目標價則是介於590~900元；台積電今（16）日開低走低，盤中跌幅逾2%。

台積電今年資本支出上修至300億美元，持續創新高，且預估今年起至2025年，每年美元營收年複合成長率將達 10~15%，今年美元營收可望年增20%，可望再創新高。

台積電法說會後多家外資最新報告仍維持原評等及目標價，其中一家美系外資表示，從台積電上修營收增幅來看，邏輯半導體的升級週期將可持續更久，但對資本支出上修則是有喜有憂，一方面代表長期更好的成長，但相對來說毛利率將因此較低，重申加碼評等，目標價由668元調高至680元。

另一家調高目標價的是日系外資，維持原先較保守中立的持有評等，目標價則由558元調高至590元；另有兩家日系外資，同樣是重申買進評等，目標價分別是維持700元、777元。

歐系外資重申優於大盤表現評等，目標價維持650元；亞系外資重申買進評等，目標價維持720元。

四家美系外資中，一家重申加碼評等，目標價調高至680元；另外三家都重申買進評等，目標價則是分別維持780元、866元、900元。

台積電法說會後，外資多維持力挺，不過，台積電今日股價開低，以610元開出，下跌9元，一度下滑至605元，盤中跌幅2.1%。

台積電 營收

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