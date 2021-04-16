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稱霸債市！新興短期公司債2006年來正報酬機率逾9成　

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
新興短期公司債正報酬機率逾９成。台新投信提供
新興短期公司債正報酬機率逾９成。台新投信提供

當前市場最擔心的議題是美債殖利率走升，但就歷史經驗來看，美債殖利率上揚期間，多數債券正報酬機率皆超過6成，甚至高達8至9成以上；Bloomberg統計，自2006年以來的15年期間，新興短期公司債正報酬機率逾９成，稱霸各類債券，亦較MSCI世界指數正報酬機率高出許多，投信建議，目前美債利率彈升疑慮升高、市場震盪加大階段，優先布局波動相對平穩的新興短期公司債，降低整體投組的風險。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，JP Morgan預估2021年新興市場高收益債的違約率為2.5%，較美國高收益債的3.5%為低，主要有三因素：一、有能力發行美元債的新興企業都是當地龍頭，競爭力佳，緊守財政紀律；二、受限於國家主權信評，許多體質優秀的當地公司債信用評等為高收益等級；三、新興市場產業結構不同，在新冠疫情受創較深的產業（如航空公司和零售商），曝險較美國低。展望後市，2021年新興市場的經濟成長率可望優於成熟市場，預期高收債違約率有機會進一步走低。

尹晟龢說，中期而言，新興市場高收益債利差仍有收斂空間，因為全球流動性依然豐沛且缺乏有收益率的資產，提升市場對新興市場資產的需求，此外，各國政府將在確定經濟回到正常軌道後，才會改變寬鬆政策，在資金行情持續寬鬆下，將促使國際資金流向新興市場資產。整體而言，與其他同類型資產相比，新興市場高收益債擁有高收益率、利差收窄及低違約率等優勢，相對具吸引力，為當前最佳的資產配置。

新興市場 公司債 債券

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