期富邦VIX清算倒數20天 淨值跌到1.73元新低

全球股市大漲，VIX指數跌跌不休，富邦投信提醒，連動恐慌指數VIX的期富邦VIX（00677U），已經連十個交易日的淨值都不及2元，15日更下探1.73元低點，近30日平均淨值則下滑到2.16元。當平均淨值低於2元時，該ETF將依法申報清算，投資人應留意下市風險。

期富邦VIX 16日開盤參考淨值為1.73元，盤中即時淨值走高到1.74元，但持續低於2元大關。若後續一連20個交易日淨值都低於2元，近30日平均淨值將確定不及2元，觸及清算門檻。

富邦投信表示，金管會已修改法令，要求期信型ETF近30個營業日平均淨值較發行時的淨值，累積達幅達90%時，便須申報清算。以期富邦VIX來說，平均淨值不及2元，即達到下市條件，而在該ETF 4月初淨值首度跌落2元後，迄今持續低於2元。

富邦投信指出，一旦期富邦VIX滿足下市門檻，該投信將依法申報清算，並於金管會核准終止信託契約，證交所核准下市後，公告ETF的下市時程。

若期富邦VIX啟動下市，在集中市場終止掛牌前，投資人仍可正常交易，決定先行賣出或參與清算流程。

富邦投信同時提醒，清算是以清算基準日的淨值為基準，並非市價，近期期富邦VIX ETF因次級市場仍有顯著溢價，不宜以市價做為判斷。之後下市啟動，若持續有溢價狀況，投資人最終取回的清算餘額，也以淨值為準，可能低於下市日的股價。