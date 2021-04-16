快訊

花旗將退出台灣消金！網友哀：辦卡送AirPods還拿得到？

生日想求婚！太魯閣號罹難法籍男 告別式求婚戒催淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電回測10日線 台股跌48點開在17,028點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今開盤下跌48.38點，開在17,028.35點。圖／聯合報系資料照
台股今開盤下跌48.38點，開在17,028.35點。圖／聯合報系資料照

昨（15）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，今（16）日日、韓股市下跌，台指期也壓在盤下，導致台股開盤下跌48.38點，開在17,028.35點，台積電（2330）回測10日線、聯發科（2454）於盤下震盪，而聯電（2303）、鴻海（2317）、中鋼（2002）等股則持續走揚。

在美股方面，受惠零售銷售金額跳升至歷史新高，且初領失業救濟金人數降幅優於市場預期，加上企業財報發布持續良好所帶動，整體股市盤中穩定走揚，推升道瓊及標普500收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲305點，或0.90%，收在34035點；標普500指數上漲45.76點，或1.10%，收在4170.42點；Nasdaq指數上漲180.92點，或1.30%，收在14038.7點；費半指數上漲57.44點，或1.78%，收在3271.32點。

展望後市，統一投顧認為，昨日指數開平走高，尾盤順利站上「萬七」整數關卡，再度創下歷史新高。考量全球疫情逐漸趨緩，全球景氣復甦確立，加上Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。加上目前時序步入美股及台股財報季登場，預期第1季財報利多可期，且後續營運展望正向，將有助台股持續向上攻堅，建議持續偏多操作。

台股 財報

延伸閱讀

台積電ADR跌2％ 比台北交易股價溢價逾8％、費半漲逾1.8％

台積：晶片缺貨恐到明年

台積電上修全年展望 資本支出創新高

台股創高 內資掌盤

相關新聞

台積電回測10日線 台股跌48點開在17,028點

昨（15）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，今（16）日日、韓股市下跌，台指期也壓在盤下，導致台股開盤下跌48.38...

台股站上「萬七」 寫兩紀錄

電傳金三大族群齊漲，護國神山台積電助攻，台股昨（15）日大漲210點收17,076點，正式站上萬七大關，上市櫃總市值達5...

台股創高 內資掌盤

台股今年走勢看回不回，無懼外資大賣3,179億元，昨（15）日收盤站上17,000點關卡，再締史上新里程碑，政府四大基金...

鼓勵投資創櫃板 高風險新創五家合資格

鼓勵投資創櫃板，政府祭出稅負優惠，但凡高風險新創事業公司經目的事業主管機關核定，股票交易時公司設立未滿五年，得免計入個人...

法說旺季 三產業聚焦

台股昨（15）日再創新高，隨著法說季邁入高峰，興勤（2428）、豐興、旺宏、瑞儀、聯電等重量級上市櫃公司，本月底前將接續...

國泰5G+高股息ETF夯 Q1績效稱冠

近年被動投資蔚為風潮，買ETF股民大幅增加且有年輕化趨勢，根據集保結算所統計，去年有近百萬股民持有ETF，占比約15%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。