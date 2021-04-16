台積電回測10日線 台股跌48點開在17,028點

昨（15）日美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，今（16）日日、韓股市下跌，台指期也壓在盤下，導致台股開盤下跌48.38點，開在17,028.35點，台積電（2330）回測10日線、聯發科（2454）於盤下震盪，而聯電（2303）、鴻海（2317）、中鋼（2002）等股則持續走揚。

在美股方面，受惠零售銷售金額跳升至歷史新高，且初領失業救濟金人數降幅優於市場預期，加上企業財報發布持續良好所帶動，整體股市盤中穩定走揚，推升道瓊及標普500收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲305點，或0.90%，收在34035點；標普500指數上漲45.76點，或1.10%，收在4170.42點；Nasdaq指數上漲180.92點，或1.30%，收在14038.7點；費半指數上漲57.44點，或1.78%，收在3271.32點。

展望後市，統一投顧認為，昨日指數開平走高，尾盤順利站上「萬七」整數關卡，再度創下歷史新高。考量全球疫情逐漸趨緩，全球景氣復甦確立，加上Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。加上目前時序步入美股及台股財報季登場，預期第1季財報利多可期，且後續營運展望正向，將有助台股持續向上攻堅，建議持續偏多操作。