台指期夜盤震盪 高點觸及17,150點後回落平盤附近
台指期夜盤震盪，高點觸及17,150點後回落平盤附近，法人指出，台股正式站上萬七關卡，目前將呈現創高階段，短線將由台積電（2330）持續領漲帶動台股。
外資現貨買超43億元，期貨淨空單略減576口至24,594口。自營商選擇權淨部位，目前並無明確多空方向，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI 差距為3.9萬口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆互不相讓。
法人指出，外資期現貨中性不變，自營商選擇權中性態勢，月週偏多格局，整體籌碼面中性偏多格局。新台幣熱錢再度湧入，台積電站回季線之上，目前台股拉回仍可偏多操作，短線續以震盪偏多看待台股。
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