公司虧損董事仍領錢 宏達電：董事是支領固定報酬
臺灣證券交易所統計，去年出現虧損，但董事仍支領酬金的上市公司共147家，排名前七均領取逾100萬元，其中，以宏達電（2498）423萬元最高，台開332萬元、台橡243萬元分居第二、三名。
宏達電去年稅後淨損約59億元，但平均每位董事酬金達332萬元，根據公司說明，董事是支領固定報酬，並無支領其他項目酬金，本年度與去年度董事酬金數並無重大差異。
此外，宏達電依訂定的公司章程，董事執行公司職務時，不論公司營業盈虧，得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值，依同業通常水準支給議定，本年度及去年度董事酬金與稅後損益並無特別的關聯性。
台開則表示，董事酬勞為2019年度董事酬勞，並於109年度進行分配。
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