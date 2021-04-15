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元晶接獲國內最大太陽能電廠訂單 挹注營收近25億元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
元晶太陽能（6443）今日宣布接獲兩座大型太陽能電廠訂單，總量達240MW （百萬瓦），營收金額在23億元到25億元間，將自本月份起至明年2月陸續出貨，並貢獻營收。圖／聯合報系資料照片
元晶太陽能（6443）今日宣布接獲兩座大型太陽能電廠訂單，總量達240MW （百萬瓦），營收金額在23億元到25億元間，將自本月份起至明年2月陸續出貨，並貢獻營收。圖／聯合報系資料照片

元晶太陽能（6443）今日宣布接獲兩座大型太陽能電廠訂單，總量達240MW （百萬瓦），營收金額在23億元到25億元間，將自本月份起至明年2月陸續出貨，並貢獻營收。

元晶表示，此兩座大型地面電廠皆位於台灣西部地區，其中之一完成後將是國內最大的地面型太陽能電廠。兩廠容量合計為240MW，預計每年將可發電3.2億度以上。加上之前接獲的120MW大型漁電共生電廠正在出貨，元晶今年合約滿手，訂單掌握度與業績能見度非常高。

據了解，此次兩個案場是元晶繼嘉義70MW、台電七股150MW、丸紅彰濱工業區181MW、台糖滯洪池100MW以後的第五個大型專案。

元晶表示，在此案特別導入最新的高效能雙面發電技術，讓模組背面也會有發電貢獻。此新產品除大幅提高案場發電效能，也會讓國土更加有效利用，大幅提升案場相關各方的回報。

元晶表示，在後疫情時代，太陽能電池及模組成本不斷隨原物料價格上升而飆漲甚至缺料。為穩定國內模組價格，元晶已自行吸收部分上升成本，並以審慎負責的態度，預先與上游供應商簽訂多個供料合約，除穩住原物料供應，並適時反映原物料成本變化。讓開發商得以順利完成太陽能電廠開發案，達到經濟部預期的裝置量。

法人指出，元晶新的模組產線已經自年後開始貢獻產能，全台灣最新規格的大尺寸電池產線也即將試車投產，整體產能將從去年的500MW成長一倍到1GW(1000MW)。3月起營收已經出現兩位數的成長，再配合今年政府為追回去年的綠能安裝量，在綠能政策面全力支持。從產能、產品規格與技術、政策作多與接單競爭力等各方面來看，元晶營運後市相當看好。

太陽能電廠 元晶

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