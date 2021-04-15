儲能大廠普威擴大釋單 天宇、廣錠營運添補

儲能大廠美商普威能源因應美中貿易戰，今年擴大對台廠釋單，使主要合作代工廠天宇（8171）、 廣錠營運添補，預估下季營運將三級跳。

隨科技大廠相繼大量啟用綠能，也帶動太陽能儲能系統建置需求大增。例如蘋果近期宣布將在北加州太陽能電廠旁興建一個大型電池儲能區。

根據外媒網站 The Verge 報導，蘋果預計在加州興建以電池供電的再生能源儲備設施，將擁有多達 240MWh（ 百萬瓦時）儲能櫃，地點緊鄰加州蒙特瑞郡 (Monterey) 太陽能廠附近，目前已經能為蘋果加州所有設施供電。近期被市調機構 Guidehouse Insights 列為與 Tesla 齊名全球前五大儲能集成系統廠的美國普威(Powin Energy)，也計劃加碼投資美、歐、澳儲能市場。

成立近十年的美國普威以專利電池管理系統(BMS)技術開發領先產品稱著、尤其儲能時間已超過 4 小時，在 8 個國家、共 54 個項目建了 600 百萬瓦小時(MWh)的儲能系統，未來五年內可供 4,000MWh 儲能系統。

從 2020~2025 年來看，市調機構預估美國普威每年將有 4 倍的接單成長量，且單一系統需求規模也愈來愈大。因中美貿易戰的關係，美國普威將鋰電池模組組裝移至台灣，目前合作代工夥伴包括天宇(8171)、廣錠(6441)預估業績將大幅成長。

由於廣錠產能已經滿載，導致新訂單全由新認證通過的天宇拿下，預計第三季產能全開，業績有機會大幅成長，且法人預估天宇將與國內某電動車大廠合作，一同拿下電動車標案，成長動能將持續至2022年。

普威資深專案經理曹浩然表示，普威有關的儲能設備代工，目前與台灣的廣錠及天宇合作，天宇是在台灣的第二家合作廠商，是去年下半年與普威締約承接相關儲能系統所需模組代工。

曹浩然並表示，天宇也在某些方面與裕隆是合作夥伴（天宇是與裕隆合作共同組裝電池模組），因此天宇的廠房和設備就在裕隆的三義廠內，曹浩然並表示，普威不排除在台灣另覓第三家代工廠。