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護國神山發功 台股收17,076點創歷史新高

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今終場上漲210.76點，收在17,076.73點，收在最高點，並且改寫新高紀錄，成交量達3,609.6億元。聯合報系資料照
台股今終場上漲210.76點，收在17,076.73點，收在最高點，並且改寫新高紀錄，成交量達3,609.6億元。聯合報系資料照

台股今（15）日開低走高，早盤觀望台積電（2330）法說會，中場買單點火台積電、尾盤再度有大單拉抬，今日第三次挑戰「萬七」成功站上，終場上漲210.76點，收在17,076.73點，收在最高點，並且改寫新高紀錄，成交量達3,609.6億元。

在國際股市方面，美股期貨電子盤及亞股呈現上漲，帶動台股逐步走高，今日仍以傳產類股表現較強，鋼鐵、塑化、橡膠、水泥等族群表現。

就權值股來看，台積電今日回神，午盤後買盤歸隊，上漲7元收在619元，創3月4日以來新高、聯電（2303）及聯發科（2454）也走揚挹注市場信心；中小型股今日也有買單點火，上漲1.6%或3.3元，收在209.59元，收在最高，明日將挑戰收復10日均線。

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