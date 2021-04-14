ESG投資熱 氣變股票型基金成焦點

後疫情時代ESG投資已成為投資顯學，富蘭克林證券投顧表示，各國積極朝低碳經濟發展，今年有望成為「氣候變遷發展突破年」，但利率走揚讓許多替代能源股票的評價面面臨調整壓力，採取價值選股有助發揮跟漲抗跌的效果，建議投資人將結合ESG與價值選股的氣候變遷股票型基金列為投資組合中的核心，可選擇單筆投資或定期定額。

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，四大趨勢正在重塑我們所處的世界-城市化、氣候變遷與資源稀缺、人口高齡化引發的社會型態改變、以及創新科技發展，有鑒於氣候變遷議題將對環境及社會經濟造成重大影響，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理團隊三年前看到綠色永續商機的趨勢，2018年3月5日將投資政策轉型為結合氣候變遷分析與 ESG投資的全球型股票基金。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁‧布盧門表示，氣候變遷議題是未來數年甚至十年以上的長期趨勢，將讓全球經濟與產業結構面臨重新調整，全球經濟朝向低碳世界轉變的過程中將同時創造「贏家」和「輸家」，能夠在較低的碳排放下創造較高經濟價值的企業已經開始獲取成效。

布盧門表示，根據晨星統計截至2020年底，2016年以來全球永續投資的資產規模自5877億美元竄升至1.67兆美元，成長率184%，且這不僅限於單一區域的現象，而是橫跨歐洲、北美、亞洲及澳紐，同期間亞洲區的永續投資資產規模增幅更高達447%。此外，追蹤2010年以來採取ESG策略的投資績效，較未採取ESG策略的績效高出近5%，且近五年績效差距有擴大跡象，也打破過去認為投資ESG可能會影響投資報酬率的迷思。

國際智庫氣候行動追踪組織(CAT)統計，2020年全球氣溫較工業化前平均上升1.1℃，若不積極採取行動，預估到2100年全球氣溫將比工業化前平均上升4.1~4.8℃，將導致極端氣候肆虐、農產品收成下滑、水資源短缺及全球公共衛生風險等危機，將對人類社會及環境帶來難以承受的災難。著眼於氣候變遷的威脅迫在眉睫，全球共有37個國家(含歐盟)承諾2030年~2060年達到淨零排放的目標，美國拜登政府上任後積極發展氣候政策，中國十四五計畫也將2060年達到碳中和的目標列為重點，綠色經濟衍生的投資商機不容小覷。

相較於許多氣候變遷基金僅聚焦於替代能源產業，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金屬於全球型股票型基金，投資範疇以提供解決方案的公司為核心、比重近七成，同時也納入位於轉型期的公司22%、以及具備轉型彈性的公司10%，並透過價值選股的策略。截至2021年2月底，基金在歐洲投資比重五成，北美及亞洲各約23%，產業別側重工業、原物料及科技。