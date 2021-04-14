證交所：明日公布上市公司董監酬勞

臺灣證券交易所表示，明（15）日將於公開資訊觀測站公司治理專區的董監酬金資訊，揭示國內上市公司及第一上市公司所申報去年度董事及監察人酬金支領情形、合理性說明及其他相關資訊。

證交所表示，投資大眾可進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司去年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。

另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數字將會在明年元月底公布。