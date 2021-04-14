台積電站上季線台股收漲41.06點 三大法人賣超36.54億

客觀來說，目前全球的股市已經有稍微過度樂觀的跡象⋯⋯至少就短期而言的確是這樣。美國聯準會（FED）的低利率政策，以及景氣持續緩步復甦，這些大環境沒有改變；不過龐大資金推波助瀾，許多企業的股價都被推升到相對高的位置。

2021-04-14 07:52