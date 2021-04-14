台積電站上季線台股收漲41.06點 三大法人賣超36.54億
台股今（14）日開高震盪，盤中指數高低差距達375.82點，震盪激烈，權王台積電（2330）開高震盪後收紅，站上5日線及季線，推升午盤過後指數再翻紅，終場以16,865.97點作收，上漲41.06點，成交量4,838.34億元，再創歷史天量；三大法人賣超36.54億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.96億元，投信賣超1.96億元，自營商賣超（合計）16.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.7億元，自營商（避險）賣超6.91億元。
台股今日以16,869.78點開高，一度衝達16,935.39點，最低則是下滑至16,559.57點，傳產股走強，尤其是中鋼（2002）領軍鋼鐵股展現強勢，台積電則是開高震盪，一度回測至600元，午盤過後買盤拉抬翻紅收在612元，站上5日線及季線，且帶領指數翻紅，終場收在16,865.97點，漲幅0.24%。
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