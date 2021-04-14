台積電神救援 台股漲41點收16,865點

台股今（14）日在台積電（2330）發威下，數次爆量挑戰「萬七」失敗後，短線賣壓顯著拉升，呈現高檔震盪加劇，高低差距376點，且伴隨著大量，數終場上漲41.06點，收在16,865.97點，成交量達4,838.34億元，再創歷史新天量。

在國際股市方面，美股或電子盤及亞股呈現上漲，而台股早盤在買單拉抬下，指數一度大漲111點，來到16,935點；然午盤後調節壓力出籠，指數由紅翻黑，一度下殺265點，最低來到16,559點。

台股盤面上，以傳產類股表現較強，今日鋼鐵族群表現相對強勢，主要因疫情後全球鋼市需求快速回溫，加上煉鋼原物料成本大幅翻揚，中鋼（2002）領軍出現爆量大漲9.1%。

權值股來看，台積電回測600元後買盤進場拉抬，尾盤大單敲進，收在今日最高612點；聯發科（2454）、台塑（1301）、正新（2105）小漲作收。而漲多的中小型個股壓力更為沉重，櫃買指數午盤後跌勢擴大，回測月線有撐，留下下影線。

展望後市，第一金投顧董事長陳奕光指出，台股今日盤中修正逾百點，後續指標可以觀察四項指標：首先，台積電表現，周四將舉行法說會， 目前市場期偏多，若能回到季線，有利於加權指數續攻；第二，加權指數量價表現，若能量縮至4,000億元之下，並且守助月線，有利多方信心；第三，美國十年期公債走勢，若後續斜率太陡，要注意資金動向；最後，若出現百檔跌停板要小心。