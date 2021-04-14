台股盤中下殺265點 陳奕光：待指數落底、量縮再進場

台股今（14）日再度開高走低，指數早盤上攻未果，盤中指數跌破10日均線、16,600關卡，大跌265點，最低來到16,559點。第一金投顧董事長陳奕光認為，昨日指數高點17,041點，來到短線區間上緣，指數下檔在月線將有守，預期指數在16,500至17,100點區間。

盤面上，類股漲多進行輪動修正表現，世芯-KY（3661）連吞四根跌停，造成流動性風險，引發IC設計族群的比價效應、另外，中低價位股也有周轉率過大的疑慮，造成多殺多，此外，美國通膨率上升到2.6%，可能造成美債殖利率上揚、資金的排擠效應。

陳奕光指出，展望後市，首先關注明日台積電（2330）法說表現；在操作上，建議投資人可待指數落底、量縮至4,000億元以內，再進場布局，看好晶圓代工、記憶體、電動車、台塑四寶等。