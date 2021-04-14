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台股「雪崩式人踩人」賣壓來了？股民：我一早就出清了

聯合新聞網 / 綜合報導
台股今日上午出現電子股賣壓崩跌，讓不少股民出現投資擔憂。報系資料照／記者曾學仁攝影
台股今日上午出現電子股賣壓崩跌，讓不少股民出現投資擔憂。報系資料照／記者曾學仁攝影

台股今(14)日上午出現電子股賣壓崩跌，向來領軍台股的台積電，直至截稿為止來到605點，聯發科則力保950點關卡，大型股同步重挫，指數一度跌破16600點，讓不少股民出現投資上的擔憂。有網友在PTT上自爆，因為感受到賣壓，選擇在今天一早就出清手上所有股票。

網友在PTT上說，台股大盤連兩天賣壓湧現，「相信大家都感受到了，在歷史高點出現賣壓意義跟其他點位的賣壓不同，這個時候會雪崩式的人踩人，好似電晶體的放大器，一個涓流電流就會引發大量的載子移動，現在就好像有大量燃料在車上，「所以我早上全出光了，建議各位休息一陣子。」

原PO釋出股票的PO文下方，不少網友還見文發出噓聲，反倒認為「市場一直都在啊，有疑慮就先離開唄」，認為這會是一場「先蹲後跳」，「等股版一堆看空跟停損文，就可以進場了」；也有網友附和原PO說法，認為「這只是剛開始」、「先幫你補血」，「老蘇(編案：師)話都說在前頭，大家卻都只當笑話」。不少網友也對今日上午電子股崩跌現象發出驚嘆，認為真是在「抄底」，這下恐跌完了。

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