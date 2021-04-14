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台股交易頻暴巨量 金管會黃天牧八個字回應

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會主委黃天牧今透露，針對將來銀行將就兩方向加強嚴審。記者戴瑞瑤／攝影。
金管會主委黃天牧今透露，針對將來銀行將就兩方向加強嚴審。記者戴瑞瑤／攝影。

金管會主委黃天牧今（14）日上午參加立法院財委會前受訪，被問到台股是否有泡沫危機？他表示，台股基本面3月出口史上第一次單月超過一兆元，比上月增加29%，第1季上市櫃營收9.07兆元，亦較去年同期年增25.47%，顯示台灣國內經濟，包括出口各方面都平穩，亦有強韌的成長，這些都是基本面。至於當沖戶數與買賣金額都創下新高紀錄，黃天牧八個字建議投資人「審慎投資、注意風險」。

至於外資連二個月淨匯出，美元反彈是否造成國際資金流出台灣？黃天牧說，外資進進出出是正常的，台灣這幾年出口順暢、經濟成長，不需要擔心短期間資金流進出。

台股昨日盤中指數最高來到17041點，重返「萬七」關卡滿但隨後高檔震盪，終盤下跌34.79點，跌幅0.21%，收在16824.91點，成交值更爆出4630億歷史天量。截至上午9時20分左右，台股一度漲逾百點上探16931點之上，今年繼續挑戰萬七大關。

台股 黃天牧

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