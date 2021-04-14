世芯法說會搶救股價無效 今再吞第四根跌停

受到營收占比高達三成的大客戶飛騰遭美國列入實體清單衝擊，世芯-KY（3661）雖然召開線上法說會強調今年營運仍將成長兩成，且不排除實施庫藏股，但對股價搶救無效，14日再吞第4根跌停。

世芯主要供應飛騰PC與伺服器用CPU產品的ASIC設計服務，不過日前美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單，而飛騰是世芯最大客戶，負面消息導致世芯股價連續四天跌停，今日一開盤再度打至跌停價股價593元，排隊待賣張數仍逼近1萬張。

為了向外界說明受飛騰影響的情況，世芯昨 (13)日下午2點半舉行線上法說會，說明飛騰事件對營運的衝擊。雖然世芯喊話今年營運成長態勢不變，財務長王德善並指出不排除祭庫藏股，維護股東權益，但暫時未能改變股價跌停的走勢。

自大客戶被制裁的消息傳出後，世芯股價自902元一路大跌，四個交易日跌幅已經超過34%。

世芯指出，今年飛騰對世芯營收貢獻約39%，預估若今年飛騰的營收歸零，將影響2021年營收目標約25%，但該公司仍期待今年營收年增率優於去年水準。

世芯對今年營收續增的期待，來自於其他客戶。世芯指出，受到，主要是來自三、四個月內等待名單上其他NRE專案客戶的需求。

不過，這次受飛騰事件衝擊最大的是產品出貨部分，世芯坦言，受到出口管制規則 (Export AdministrationRegulation ，EAR)或BIS影響的成品出貨，短期難以恢復。

世芯指出，目前所有飛騰項目均已喊停，而飛騰已向該公司提供書面確認，確認其晶片不用於軍事用途。

由於大客戶變數太多，世芯假設，自4月8日後來自飛騰的貢獻為零，對2021年銷售目標的影響為25%，但非中國客戶5奈米和7奈米需求成長仍然樂觀，2021年營收有機會增加20%。