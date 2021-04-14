快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

世芯法說會搶救股價無效 今再吞第四根跌停

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
世芯-KY（3661）雖然召開線上法說會強調今年營運仍將成長兩成，且不排除實施庫藏股，但對股價搶救無效，14日再吞第4根跌停。聯合報系資料照
世芯-KY（3661）雖然召開線上法說會強調今年營運仍將成長兩成，且不排除實施庫藏股，但對股價搶救無效，14日再吞第4根跌停。聯合報系資料照

受到營收占比高達三成的大客戶飛騰遭美國列入實體清單衝擊，世芯-KY（3661）雖然召開線上法說會強調今年營運仍將成長兩成，且不排除實施庫藏股，但對股價搶救無效，14日再吞第4根跌停。

世芯主要供應飛騰PC與伺服器用CPU產品的ASIC設計服務，不過日前美國商務部將飛騰等7家大陸企業與機構列入實體清單，而飛騰是世芯最大客戶，負面消息導致世芯股價連續四天跌停，今日一開盤再度打至跌停價股價593元，排隊待賣張數仍逼近1萬張。

為了向外界說明受飛騰影響的情況，世芯昨 (13)日下午2點半舉行線上法說會，說明飛騰事件對營運的衝擊。雖然世芯喊話今年營運成長態勢不變，財務長王德善並指出不排除祭庫藏股，維護股東權益，但暫時未能改變股價跌停的走勢。

自大客戶被制裁的消息傳出後，世芯股價自902元一路大跌，四個交易日跌幅已經超過34%。

世芯指出，今年飛騰對世芯營收貢獻約39%，預估若今年飛騰的營收歸零，將影響2021年營收目標約25%，但該公司仍期待今年營收年增率優於去年水準。

世芯對今年營收續增的期待，來自於其他客戶。世芯指出，受到，主要是來自三、四個月內等待名單上其他NRE專案客戶的需求。

不過，這次受飛騰事件衝擊最大的是產品出貨部分，世芯坦言，受到出口管制規則 (Export AdministrationRegulation ，EAR)或BIS影響的成品出貨，短期難以恢復。

世芯指出，目前所有飛騰項目均已喊停，而飛騰已向該公司提供書面確認，確認其晶片不用於軍事用途。

由於大客戶變數太多，世芯假設，自4月8日後來自飛騰的貢獻為零，對2021年銷售目標的影響為25%，但非中國客戶5奈米和7奈米需求成長仍然樂觀，2021年營收有機會增加20%。

世芯 營收

延伸閱讀

飛騰事件影響 世芯考慮買庫藏

法人：世芯營收缺口短期難補足

世芯13日法說 談對策

美制裁7家中國超級電腦機構 中：將採必要措施

相關新聞

台股賣壓出籠 爆歷史天量

台股昨（13）日開高走低，盤中指數創下17,041點歷史新高後，隨大咖法人齊賣股，衝擊指數震盪盤軟，爆量收黑。昨日盤面寫...

3月營收大體檢 電子VS傳產怎配置最完美？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美股維持高檔等待財報季開跑，台股上攻萬七卡關，大盤今(13)日創下新高之後爆出4600多億的天量收黑，技術上是整理的訊號。但是只要美股強勢，台股就沒有大跌的空間，尤其占台股權重三成的台積電(2330-TW)守穩在600元以上等待本週法說，估計有望上修第二季財測。

台股萬七...將陷入一到兩個月震盪期？股市大戶：4個理由，你不該加碼

客觀來說，目前全球的股市已經有稍微過度樂觀的跡象⋯⋯至少就短期而言的確是這樣。美國聯準會（FED）的低利率政策，以及景氣持續緩步復甦，這些大環境沒有改變；不過龐大資金推波助瀾，許多企業的股價都被推升到相對高的位置。

5G助攻 上市櫃投資大陸、海外獲利雙飆

去年上市櫃公司獲利二點四六兆元，創下歷史新高，其中高達四成五獲利來自大陸投資與海外投資。金管會證期局昨公布去年上市櫃公司...

群創爆量 衝出109萬張

群創因2月自結獲利不如外界預期，昨（13）日股價收盤爆量重挫逾9.6%，以24.4元收市，並爆出109.5萬張天量，也是...

年輕人開戶大增 30歲以下占四成

年輕人勇闖台股，30歲以下開戶人數突破四成，券商為搶攻經紀業務，紛紛祭出各種低門檻優惠，金管會昨（13）日最新統計，截至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。