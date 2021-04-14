台股開盤漲44點 開在16,869點

今（14）日日、韓股市下跌，台指期開盤上漲67點，開在16,860點，而台股開盤上漲44.87點，開在16,869.78點，聯發科（2454）、聯電（2303）、台積電（2330）呈現走揚，帶動加權指數大漲走高。

昨日美股震盪收高，四大指數收盤漲跌互見。美國官方基於血栓的疑虞，要求暫停使用嬌生新冠疫苗，加上CPI數據尚屬溫和，使美債殖利率走低而壓抑金融、旅遊、航空等早盤表現疲弱。所幸，隨後跌幅逐漸收斂，加上Tesla為首的新能源車族群強勢上漲，帶動標普500（00646）收盤再次創下歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌68.13點，或0.20%，收在33677點；標普500指數上漲13.6點，或0.329%，收在4141.59點；Nasdaq指數上漲146.09點，或1.05%，收在13996點；費半指數下跌5.63點，或0.17%，收在3252.69點。

展望後市，統一投顧認為，全球疫情逐漸趨緩，美國基建法案積極推動，美國景氣復甦確立，加上Fed維持寬鬆基調

不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。時序步入美股財報季，台積電法說將於本周四舉行，第1季財報利多及第2季營運展望正向，有助推升台股續創新高，指數若有拉回，正是提供買進時點。可以逢低布局具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、造紙、水泥、記憶體、驅動IC、銅箔及板卡等族群。