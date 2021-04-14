快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

台股開盤漲44點 開在16,869點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

今（14）日日、韓股市下跌，台指期開盤上漲67點，開在16,860點，而台股開盤上漲44.87點，開在16,869.78點，聯發科（2454）、聯電（2303）、台積電（2330）呈現走揚，帶動加權指數大漲走高。

昨日美股震盪收高，四大指數收盤漲跌互見。美國官方基於血栓的疑虞，要求暫停使用嬌生新冠疫苗，加上CPI數據尚屬溫和，使美債殖利率走低而壓抑金融、旅遊、航空等早盤表現疲弱。所幸，隨後跌幅逐漸收斂，加上Tesla為首的新能源車族群強勢上漲，帶動標普500（00646）收盤再次創下歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌68.13點，或0.20%，收在33677點；標普500指數上漲13.6點，或0.329%，收在4141.59點；Nasdaq指數上漲146.09點，或1.05%，收在13996點；費半指數下跌5.63點，或0.17%，收在3252.69點。

展望後市，統一投顧認為，全球疫情逐漸趨緩，美國基建法案積極推動，美國景氣復甦確立，加上Fed維持寬鬆基調

不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。時序步入美股財報季，台積電法說將於本周四舉行，第1季財報利多及第2季營運展望正向，有助推升台股續創新高，指數若有拉回，正是提供買進時點。可以逢低布局具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、造紙、水泥、記憶體、驅動IC、銅箔及板卡等族群。

台積電

延伸閱讀

台股萬七...將陷入一到兩個月震盪期？股市大戶：4個理由，你不該加碼

美查嬌生疫苗血栓 建議緩打

不理會接種嬌生疫苗出現血栓 歐股收高

帆宣動作快 搶台積建設商機

相關新聞

台股賣壓出籠 爆歷史天量

台股昨（13）日開高走低，盤中指數創下17,041點歷史新高後，隨大咖法人齊賣股，衝擊指數震盪盤軟，爆量收黑。昨日盤面寫...

3月營收大體檢 電子VS傳產怎配置最完美？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美股維持高檔等待財報季開跑，台股上攻萬七卡關，大盤今(13)日創下新高之後爆出4600多億的天量收黑，技術上是整理的訊號。但是只要美股強勢，台股就沒有大跌的空間，尤其占台股權重三成的台積電(2330-TW)守穩在600元以上等待本週法說，估計有望上修第二季財測。

台股萬七...將陷入一到兩個月震盪期？股市大戶：4個理由，你不該加碼

客觀來說，目前全球的股市已經有稍微過度樂觀的跡象⋯⋯至少就短期而言的確是這樣。美國聯準會（FED）的低利率政策，以及景氣持續緩步復甦，這些大環境沒有改變；不過龐大資金推波助瀾，許多企業的股價都被推升到相對高的位置。

5G助攻 上市櫃投資大陸、海外獲利雙飆

去年上市櫃公司獲利二點四六兆元，創下歷史新高，其中高達四成五獲利來自大陸投資與海外投資。金管會證期局昨公布去年上市櫃公司...

群創爆量 衝出109萬張

群創因2月自結獲利不如外界預期，昨（13）日股價收盤爆量重挫逾9.6%，以24.4元收市，並爆出109.5萬張天量，也是...

年輕人開戶大增 30歲以下占四成

年輕人勇闖台股，30歲以下開戶人數突破四成，券商為搶攻經紀業務，紛紛祭出各種低門檻優惠，金管會昨（13）日最新統計，截至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。