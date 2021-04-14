台股萬七...將陷入一到兩個月震盪期？股市大戶：4個理由，你不該加碼

摘要 美國聯準會（FED）的低利率政策，以及景氣持續緩步復甦，這些大環境沒有改變。但股市大戶認為「漲幅太大」本身就是風險，以及四月財報季、五月報稅季，都是影響股市的重大因素。

客觀來說，目前全球的股市已經有稍微過度樂觀的跡象⋯⋯至少就短期而言的確是這樣。美國聯準會（FED）的低利率政策，以及景氣持續緩步復甦，這些大環境沒有改變；不過龐大資金推波助瀾，許多企業的股價都被推升到相對高的位置。

固然，低利拉高本益比，然而有時候，最大的利空可能是來自於「漲幅太大」——漲太多導致累積更多的獲利回吐賣壓，一旦有風吹草動的事情發生，往往會產生多殺多的現象！

現階段我仍然強烈建議，近期先持盈保泰，逐漸降低部分持股，會是比較適當的動作。

這陣子，無論是久未連絡的友人、或是用餐時旁邊不認識的陌生人，皆熱烈在請教或討論股票，雖然並沒有任何跡象顯示行情將由多轉空，但從「擦鞋童理論」來看，吾人的推估近期一至二個月陷入整理勢必在所難免，理由如下：

1、五月份是報稅季節，賣股變現是必須要做的動作。

2、即將步入除權除息旺季，考量大股東的稅負，調節股票可以想像。

3、上市櫃公司的財報和季報即將公布，個別公司股價也會隨著財務數據而開始調整。

4、近期融資餘額大幅增加，散戶紛紛受不了而進場買股票，某種程度要留意「反指標」的意義。

台股如今在萬七徘徊，接下來不妨留意一些先發布業績成長，表現良好的企業股價，是否會鈍化而利多不漲，這時也許才是短期要休息的訊號。騰出一些現金以逸待勞，再來慢慢挑選誰在裸泳，誰才是真英雄，屆時就可以好整以暇的入手了。

結論就是：短期先減碼，別隨著市場情緒一味偏多，是比較穩當的作法。

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