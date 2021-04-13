投信單日買超創逾10年最大 推升華邦股價創20年新高

近期記憶體市況熱絡，除了需求強勁之外，記憶體現貨及合約價格今年以來也已多次調漲，市場法人也持續加碼記憶體相關個股，其中，華邦電（2344）是今年記憶體多頭指標股之一，昨（12）日在投信法人單日買超創下逾10年最大買超下，推升該股今（13）日持續向上攀升。

記憶體今年上半年市況樂觀，多數廠商接單已到下半年，同時，由於目前需求仍相當強勁，業者普遍看好，今年進入下半年產業旺季之後，記憶體供給恐怕將更為吃緊， 價格也可能持續上漲，相關個今年基本面都相當看好，其中，華邦電在今年營運正向，同時，明年高雄新廠也將開始投入生產下，更成為本波法人布局重點。

昨日投信法人單日買超華邦電多達23,121張，創下投信單日買超該股逾10年以上單日最大買超，在華邦電昨日以36.85元，創下波段高點之後，投信法人強力買超下，也推升今日股價持續上漲，早盤股價高點來到37元，股價再創下2001年5月以來新高，即近20年來新高。