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評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

太陽能股首季營收佳股價上漲 茂迪、達能攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

太陽能股近日完成3月營收公布，多數太陽能3月均繳出亮麗營收表現，符合市場看好今年太陽能產業需求的趨勢，基本面今年後市持續看好，今（13）日太陽能出現全面上漲表現，其中，茂迪（6244）及達能（3686）早盤即攻上漲停板。

在市場需求符合市場預期，且多數太陽能3月營收表現成長之下，今日台股太陽能股出現全面上漲表現，其中，今年以來股價表現強勁的茂迪，早盤即攻上漲停板，另外，達能也跟進攻上漲停板，此外，包括安集、元晶、聯合再生及國碩，盤中股價漲幅都在5%以上，今日類股表現相對強勢。

市場法人認為，太陽能產業去年在政府內需推動下，多數太陽能股已出現單月或單季轉虧為盈表現，而今年市場預期，全台太陽能全年的建置量將比去年大幅成長5成以上，因此，今年內需強勁增長已可預期，反應在單月營收表現上，是市場法人關注重點，而近日各太陽能廠公布的3月營收全面優於上月及去年同期表現，在營運符合市場預期下，今日市場資金重新湧入太陽能股，推升股價上漲。

太陽能產業 營收 達能

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