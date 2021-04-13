小資版0050發威 020020掛牌以來漲幅近42%

過去一年，台股由台積電（2330）帶頭，一路衝高漲到1萬7千點以上。這波難得的大行情，讓搶買台積電的熱度不斷延燒，也讓台積電權重占比居冠的元大台灣50（0050）規模擴增，受益人數超過百萬，曾創上市新高價143.25元。看到投資人對指數投資商品如此的熱愛，元大證券進一步推出和「0050」概念類似的ETN「020020」元大台股（006203）領航N，提供市場更多元的投資選項。

元大台股領航N (020020)於去年11月掛牌，發行價5元，有單價低、專注投資台股龍頭的特性，只要新台幣幾千元，就能一次投資聯發科（2454）(權重約28%)、台積電(權重約25%)、台達電（2308）、國泰金（2882）、鴻海（2317）、廣達（2382）、富邦金（2881）、中租-KY（5871）、中華電（2412）、台塑化（6505）、台塑、南亞（1303）、大立光（3008）、統一（1216）、台灣大（3045）等15檔龍頭股，享有和成分股指數相同的投資報酬率。上市後隨著台股漲勢，曾上漲至7.1元，漲幅42%，表現亮眼。

「020020」包含0050的15檔精華版成分股，目前台積電及聯發科兩檔權重合計超過5成，與0050相同，可說是小資版0050，掛牌後深受投資人青睞，表現亮眼。其包裹式的投資，具有低資金、免選股特性，股市小白及小資族可輕鬆入手。如看好台灣半導體未來、資金又不充足的投資人，020020是當前不錯的選擇。

ETN，指數投資證券（Exchange Trade Notes)和元大台灣50（0050）類似，同樣是低成本的指數型商品之一，可追蹤一籃子股票漲跌。兩者皆是被動式投資，核心價值在於能貼近追蹤指數的報酬。可以解決一般投資人資金較少，無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題，且透過主題指數優勢的選股策略，不僅可以將有限資金專注在趨勢的強勢股上，還能分散風險。

元大證券已發行五檔ETN(參考列表)，其中，元大台股領航N上市5個月報酬率達42%，投資的邏輯是挑選各產業的龍頭股，具有多頭領漲、空頭抗跌的特性；最受投資人青睞的是元大電動車N，流通市值與成交量皆為市場第一，股價仍不斷創高中；價格波動潛力較大的為元大櫃買半導體N，指數精選櫃買市場10檔半導體個股，具備高成長、高潛力、高風險與高報酬的特質。