證交所漫畫再出輯 認識熱門盤中零股交易

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

為加強證券投資基本觀念的宣導，證交所持續發行證券知識宣導漫畫，證交所指出，新作「雖然我的錢不夠買一張股票 但零股我可以～」以全新故事劇情，為投資人介紹「盤中零股交易」等最新的證券市場制度及商品。

證交所證券知識宣導漫畫自民國97年出版迄今已推出17冊，每冊透過不同的故事主題向青年學子、投資大眾宣導如「ETF（指數股票型基金）」、「定期定額」及，「逐筆交易」等證券交易新知。而本年新作「雖然我的錢不夠買一張股票 但零股我可以～」也以全新故事，帶投資人認識「盤中零股交易」、「ETN（指數投資證券）」以及「ESG永續投資」等最新的證券市場制度及商品。

證交所表示，最新一輯的漫畫內容已於「投資人知識網」電子書專區（https://investoredu.twse.com.tw/Pages/TWSE_OnlineLearning2_1.aspx?ID=004）及全台18個縣市公共圖書館的電子書平台上架，亦放置紙本於證交所資訊展示中心（台北101大樓1樓），歡迎各界上網下載（借閱）電子書或至證交所索閱紙本。

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