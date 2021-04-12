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台股Q1大戶、中實戶創高 散戶狂增50萬人
台股第1季創天價、飆天量，證交所公布首季投資資訊，有參與股市交易的大戶、中實戶及散戶，分別高達3,178人、2.68萬人及389萬人，全面創新高，且大戶人數首度達3,000人，散戶數更直逼400萬人。法人認為，從今年來台股個股活躍，中小型股飛漲，呼應買股成全民運動的空前盛況。
證交所統計，上一季交易額達5億元以上、1-5億元及1億元以下的大戶、中實戶和散戶數，全面較去年第4季增長。大戶數比上一季增加777人，達3,178人，增幅逾32.3%最多，中實戶也增加6,328人，來到26,834人，增幅為30.8%，散戶更大增50.6萬人，達389萬人，成長14.9%，直逼400萬人。
三個數字全面創2014年有紀錄來約七年新高，且大戶數首度達3,000人，凸顯台股行情火熱，連大戶也瘋狂。
台股第1季交易量達18.9兆元，創下50多年紀錄，加權指數升抵16,579點，也改寫歷史表現。
另先前一度在年初下滑的定期定額，3月交易也有大爆發的成長，單月扣款額達30.6億元，較2月23億元，大增7億元；是台股定期定額開辦以來首度在單月繳出30億元的成績。
至於第1季自然人交易比重約63%，外資交易比26.6%，和去年第4季差不多。
法人認為，今年春節農曆前，外資買大型股領台股攻高，率先催動散戶大軍進場，春節後轉向中小股狂飆，如IC設計、航運、面板等題材股狂漲，則轉向大戶和中實戶主導，無懼外資賣股，行情熱絡吸引各路人馬都共襄盛舉。
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