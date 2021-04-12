台股ETF新人氣王 永豐台灣ESG投資人數4月來大增65%

台股 ETF出現新人氣王，受惠4月以來台股高檔買盤熱絡，永豐投信最新掛牌的台股ETF新人王永豐台灣ESG（00888），4月以來投資人數增加超過6,000人，成長比率達65%，成為新增投資人數最多的台股ETF人氣王。

根據集保中心數據統計，至9日止，台股原型ETF投資人數達143萬2,355人，4月以來，增加人數達3,632人，其中，增加人數最多的台股原型ETF，也是3月31日剛剛掛牌的台股ETF永豐台灣ESG，這檔ETF從3月底剛掛牌時的9,000多人，至9日投資人數達15,506人，成長比率超過65%。

永豐投信指出，市場對於台股投資的熱情，與對ESG投資理念的高度認同，是帶動永豐台灣ESG投資熱度的原因。以近期市場話題最夯的電動車族群而言，永豐台灣ESG指數成份標的電動車概念股涵蓋率達80%。

永豐投信分析，從4月台股原型ETF新增投資人數的前十大人氣王觀察，大致可區分為:台股ESG ETF、台股高股息ETF，與台股中小型ETF等三大類型，同時也反應近期市場行情的變動趨勢，3月底至今相對大盤的領先表現族群，大致分佈在中小型股、高股息股與永續企業等多數標的。

永豐台灣ESG追蹤富時台灣ESG優質指數投資，指數的編製主要強調ESG高評分、股息率優異與市場流通性佳等，成份標的的組成同時也兼具市場主流趨勢特性。永豐台灣ESG核心持股，包括車用電子晶片、半導體、車用面板、記憶體、電源轉換模組、充電椿等標的，也是這波台股行情上漲的主力標的，具備高度話題性。