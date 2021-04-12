台股爆量震盪收漲5.6點 三大法人賣超81.74億
台股今（12）日開高走低，盤中一度衝達16,979.35點，再度叩關萬七，但是台積電（2330）翻黑，聯發科（2454）也收黑，盤面上改由金融股和傳產股撐盤，終場以16,859.7點作收，上漲5.6點，成交量4,204.5億元；三大法人賣超81.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超75.29億元，投信買超9.18億元，自營商賣超（合計）15.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.38億元，自營商（避險）買超1.74億元。
台股今日以16,908.55點開高，盤中震盪，一度翻黑至16,793.54點，傳產股表現較強，由造紙股、鋼鐵股、運輸股、塑膠股等擔綱領攻，金融股走揚，一度再朝萬七叩關，可惜逢高賣壓再現，指數一度翻黑，終場收16,859.7，漲幅0.03%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言