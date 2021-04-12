台股開高走低 小漲5點收在16,859點

美股期貨盤走跌、亞洲股市也多呈現下跌，使台股今（12）日連帶受影響，指數呈現開高走低，買盤追價力道不強，且一度回測盤下，高低點差距達186點，指數終場僅小漲5.6點，收在16,859.7點，成交量能放大到4,204.5億元，為史上第七大量。

盤面上，傳產類股表現較強，造紙、鋼鐵、運輸漲幅居前。就權值股來看，台積電（2330）由紅翻黑，壓抑指數表現，下跌5元，收在605元，失守5日線和季線；聯發科（2454）下跌3.9%，收在960元，5日及10日均線失守。由鴻海（2317）、聯電（2303）、南亞（1303）、中鋼（2002）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等撐盤。

而中小型股今日也遇到逢高調節壓力，高價IC設計股持續疲軟，櫃買指數下跌0.84點或0.39%，收在212.47點。

展望後市，兆豐投顧董事長李秀利指出，台股今日受到亞股疲弱影響，難以獨撐大局，研判4月加權指數將呈現輪漲格局，較難有整體族群性表現，建議投資人要傳產、電子、金融分散布局，可留意：面板、紡織、造紙、鋼鐵、塑化、記憶體、台積電供應鏈等表現。