聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞系外資喊買長榮目標價調高至70元 股價飆25年高
長榮（2603）3月營收321.72億元，首度突破300億元，續創歷史新高，首季營收902.36億元，年增107.79%；亞系外資看好長榮獲利表現，重申買進評等，目標價調高至70元；長榮今(12)日一度衝上漲停55元，創下1997年4月以來、25年新高價。
亞系外資預估長榮第2季表現將令人驚豔；亞系外資更看好長榮獲利表現，主要是因為長榮在吃緊的航線上，擁有最高的占比，根據去年營運情況，北美線占長榮營收比重約44%，北歐線約24%，同時，長榮是第三大脫硫裝置(Scrubber)船。
亞系外資預估長榮今年股利將上看7.2元，現金殖利率14%；亞系外資調高長榮今明年獲利預估，每股盈餘由11.14元、8.51元分別調高至14.29元、10.02元；重申長榮買進評等，目標價由64元調高至70元，預估股價上漲空間33.8%。
長榮去年每股純益5.06元，3月營收首度站上300億元大關，續創歷史新高，首季營收902.36億元，年增107.79%，法人看好首季獲利；今日以52.9元開高走高，一度衝上漲停55元，盤中爆出逾29萬張成交量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言