亞系外資喊買長榮目標價調高至70元 股價飆25年高

長榮（2603）3月營收321.72億元，首度突破300億元，續創歷史新高，首季營收902.36億元，年增107.79%；亞系外資看好長榮獲利表現，重申買進評等，目標價調高至70元；長榮今(12)日一度衝上漲停55元，創下1997年4月以來、25年新高價。

亞系外資預估長榮第2季表現將令人驚豔；亞系外資更看好長榮獲利表現，主要是因為長榮在吃緊的航線上，擁有最高的占比，根據去年營運情況，北美線占長榮營收比重約44%，北歐線約24%，同時，長榮是第三大脫硫裝置(Scrubber)船。

亞系外資預估長榮今年股利將上看7.2元，現金殖利率14%；亞系外資調高長榮今明年獲利預估，每股盈餘由11.14元、8.51元分別調高至14.29元、10.02元；重申長榮買進評等，目標價由64元調高至70元，預估股價上漲空間33.8%。

長榮去年每股純益5.06元，3月營收首度站上300億元大關，續創歷史新高，首季營收902.36億元，年增107.79%，法人看好首季獲利；今日以52.9元開高走高，一度衝上漲停55元，盤中爆出逾29萬張成交量。