資增券減 台股軋空秀熱映

隨台股軋空秀大戲正在上演，推升加權指數上周震盪盤堅，屢創歷史新高，上周五盤中最高更一度攀升至17,016點。由於3月來融資大增309億元，融券減少39.46萬張，在「資增券減」趨勢下，法人看好行情還將創高走揚。

台股4月來持續驚驚漲，除外資轉賣為買外，代表散戶的融資餘額，9日已攀升至2,401億元，創2011年8月24日來最高，3月來就大增309億元，顯示散戶仍看好台股後市。

另一方面，時序即將進入股東會旺季，融券面臨強制回補壓力。統計3月以來融券已大減39.36萬張，使得行情在「資增券減」下，台股軋空大戲正在上演，融券回補買盤成為助攻多頭的另一股力量。整體來看，由於融券還剩53.30萬張，市場預期後市在軋空行情強力催動下，指數仍有漲升空間。

此外，外資首季仍大賣台股逾3,000億，然近期已開始轉賣為買，市場估計隨指數不斷走強，可能帶給外資莫大的績效壓力，進而出現內資軋外資的「外資認錯回補」力道，有機會引領大盤再漲一波。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股本周仍有機會挑戰萬七，最主要就是軋空行情。尤其是內資軋外資，資金行情下，台幣仍強勢，加上今年來外資仍賣超台股，內資包括八大公股行庫、投信、自營商、散戶等對台股的強力支撐，外資被迫回補的同時，也會持續拉升指數。