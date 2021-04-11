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陳奕光專欄／Mini LED供應鏈 聚光

經濟日報 / 陳奕光

蘋果產品採用Mini LED的計畫已鴨子划水多年，今年即將進入開花結果的階段。蘋果首款Mini LED背光產品12.9吋iPad Pro有望在第2季推出，緊接著14吋、16吋採用Mini LED背光架構的MacBook Pro則有望在第3季登場，市場預估蘋果Mini LED產品的出貨量，2021年為1,000萬到1,200萬台、2022年為2,500萬到2,800萬台。

我們認為蘋果Mini LED產品的推出，不僅對相關供應鏈有激勵的效果，預計非蘋筆電亦將加速導入跟進，相關供應鏈等待多時的題材及業績向上的雙重利多即將發酵，Mini LED產業向上成長趨勢已形成。

所謂的Mini LED，從封裝尺寸定義來看，係指落在100~150微米*100~150微米的尺寸範圍，約當一根頭髮直徑寬，採直下式LED背光源。其終端應用為RGB顯示屏、背光源產品如電競筆電、手機、TV、車用產品等。

Mini LED的特色在於相較OLED，具有壽命長、高對比、高廣色域、高解析度且不像OLED有烙印問題。搭配軟性基板可達高曲面背光形式，採局部調光，可讓面板具更精細的HDR分區，使黑白對比度更深邃，並可達到8K顯示效果。

除此之外，由於Mini LED使用顆數為傳統直下式背光LED顆數導入量的數十倍，以NB為例，導入量約落在10,000顆左右，再考慮到TV背光、手機背光、車用顯示屏幕等領域，對於LED晶片的需求彈性更大。

LEDinside預估到2022年Mini LED的產值將超過6億美元，年複合成長率（CAGR）為49.5%；市調機構Yole預估TV及Monitor在2020~2024年將分別以CAGR 234%及99%快速成長至600萬及1,000萬台。

由於Mini LED導入對於LED晶片需求量將呈數十倍的增長，將有利LED產業的產能去化，以改善LED產業長期獲利不佳的情況。

LED今年在Mini LED商用化後，有機會成為未來的潛力產業，目前相關的供應鏈晶電、隆達、宏齊、億光、惠特相關的Mini LED技術和產能已逐步開始到位，營運將進入起飛期；蘋果IT產品在導入Mini LED後，待機時間可增加一倍加上顯示效果佳，產品CP值大幅提升下，可望形成換機潮，未來不僅僅蘋果採用，其他品牌廠也將廣泛採用Mini LED，投資人可以留意與其有關的背光模組SMT台表科，12.9吋iPad LCM的GIS、LGD，負責MacBook LCM的瑞儀等。

（作者是第一金投顧董事長）

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