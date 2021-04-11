一周盤前股市解析／紡纖、鋼鐵、橡膠 吸睛

台股上周在美股帶動下，指數盤中一度站上萬七大關。展望本周後市，周一上市櫃公司將陸續公布3月營收，市場預期可望交出同期新高數字，周四則是台積電法說會與美股金融股揭開本季超級財報周序幕，在市場看好中，有利台股多頭持續表態，但需留意外資動向。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，美國總統拜登提出規模2.25兆美元的基建計畫，重點放在網路與交通基礎設施、綠色能源及半導體研發，並於近期表示企業稅率低於28%有談判空間，有助於市場信心的維持。

同時，上市櫃公司3月營收利多及對第1季財報的樂觀預期帶動下，指數再創歷史新高，後續還有法說會，以及股東會行情，預期台股在傳產、電子健康輪動下，指數可望維持波段向上趨勢，主軸建議著眼於永續成長概念股。

台新投顧協理范婉瑜認為，台股維持盤堅的走勢，非金電指數與金融類股指數都在改寫此波新高，電子股只要稍轉強，指數便容易再創新高；資金目前尋找低基期類股，紡纖、塑化、鋼鐵、橡膠龍頭股，甚至二線廠，都可留意。

第一金投顧協理黃奕全指出，台股上周指數頻創歷史新高，目前正進入第2季產業旺季，選股上建議由業績成長強勁、且進入旺季的績優個股優先布局，目前台積電相關、設備股、半導體族群、IC設計、驅動IC、被動元件、記憶體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。

其他如面板、記憶體漲價趨勢仍未歇，其中記憶體合約價市場預估本季可望上漲25~30%，在整體族群已經橫盤整理之後也可以留意，投資上選擇數字好、法人布局、且今年展望正向的個股來操作。

統一投顧研究部主管廖婉婷認為，指數在上周一度登上萬七關卡，考量目前全球疫情逐漸趨緩，加上Fed維持寬鬆基調不變，市場資金充沛，有利多頭行情延續，且上市櫃公司3月營收將陸續公布，伴隨著重量級法說登場，第1季的財報利多加持，加上外資認錯回補買超，有助推升台股續創新高。