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台股基本面佳 法人：本周上看1萬7200點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
圖為民眾觀看台股走勢。中央社
圖為民眾觀看台股走勢。中央社

台股上周盤中一度站上1萬7016點的歷史新天價，針對本周走勢，法人認為儘管短期有過熱跡象，但後續是美股Q1財報與台股法說旺季，基本面有利，萬七不會是曇花一現，指數區間看1萬6800點至1萬7200點。

台股9日站上萬七，但之前漲多的熱門族群紛紛回檔，指數終場下跌72點，收在1萬6854點，成交量4374億元。上周清明連假後台股不但沒有變盤，反而再吹多頭號角，隨著這波電子股與傳產股攜手上漲，指數全周上漲282點，周漲幅1.71%，帶動周線連三紅，也激勵短中長均線維持強勢多頭排列。

永豐投顧表示，台股自3月底突破下降壓力線以後，多頭攻勢不斷，明顯是楔型整理後型態，從形態學推估，本波段在突破點後大概有1000點左右的空間，如今進程近半，未來還有空間，1萬7000點應該不是最後終點。原因除了儘管美股高漲，但聯準會必須呵護復甦幼苗，QE會繼續保駕護航；內部因素方面，多數公司的3月營收大幅成長，737家已公布營收的公司，年增率20%以上的有406家，且經過訪查與研究，市場擔心超額訂貨的繁榮假象並不存在，所以儘管股價高漲，對應的基本面也是踏實。

保德信高成長基金經理人葉獻文則說，隨著美國科技股轉強，市場對於美債殖利率走升的反應鈍化，激勵台股科技產業同步揚升，而近期資金聚焦股性較為活潑，且獲利數據亮眼的中小型股，帶動股價熱絡表現，預期該趨勢仍會延續，並配合類股輪轉，帶動多頭走勢健康輪動，呈現淡季不淡。

葉獻文說，隨著5G的普及，以及許多產業對半導體需求的有增無減，今年台灣晶圓代工產業市場市占即將創下歷史最高點64%，高產業門檻加上台灣在全球供應鏈中擁有無可取代的技術，有利於維持廠商議價能力，加速企業獲利機會，替台股多頭注入高速成長動能。

永豐投顧指出，台股上周受到美股激勵，跳空越過1萬6700點，多頭力量再次釋放，來到1萬7000點前拉回，大盤周K出現上影線，上攻風險增加，整數關卡前應會再次整理，指數區間看1萬6800點至1萬7200點。選股方面，資金在傳產股中搜尋潛力補漲股，中小型低價股最容易有表現，操作需靈活；電子股方面，缺貨漲價議題是最吸睛，IC設計、半導體、PCB、面板等皆有題材。

台股 美股

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