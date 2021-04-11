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錢進績優族 跟著投信買

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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外資今年來賣超台股3,112億元，加權指數依然上漲14.4%」，指數持續創歷史新高，在全球主要股市中名列前茅；今年一路買超的投信可說是目光精準，篩選第1季營收成長，季報可望繳出好成績，且投信已經搶先布局的個股如群創、華邦電等，可伺機切入。

市場預測今年企業獲利成長可期，而營收是一切的基礎，有好的營收，獲利成長的機會自然大增。篩選第1季營收成長在一成以上，且投信已經布局的個股，包括群創、長榮、友達、聯電、敦泰、技嘉、晶豪科、慧洋-KY、漢磊，以及華邦電。從產業來看，則以半導體、面板，以及航運為主。

投信第1季戰功彪炳，全季買超285億元，已達去年全年買超426億元的66%，進入第2季，自然也要趁勝追擊。第1季營收成長的個股包括群創、長榮、友達、聯電，投信加碼毫不手軟，近一周買超張數都在2萬張以上。

台新投顧副總經理黃文清指出，觀察上述投信青睞的個股，還是以漲價題材為主。由於漲價趨勢並未變，且延續時間較預期更長，相關投資布局仍可延續。漲價題材不單只是原物料相關族群，包括驅動IC、記憶體、封測、IC代工，甚至是面板，也具備漲價題材及評價不貴優勢。因為缺貨所帶動的漲價題材，帶動營收水漲船高之外，獲利也可望受惠持續成長，因而成為投信法人鎖定之標的。

此外，運價報價也持續上揚，可望延續至第2季甚至第3季。航運族群有利於掌握景氣循環，航運股進入旺季，報價趨勢向上，反應在營收上，長榮、慧洋-KY第1季營收分別有107.7%、26.7%的成長，也獲得投信強力買進。

觀察這些投信看好的搶先入駐股，近五日股價表現不俗，晶豪科、漢磊、敦泰漲幅都在二成以上，群創、友達、華邦電漲幅也逾一成。

營收 漲價 群創

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